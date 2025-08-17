Телевизор, который выглядит как картина: мой опыт утановки без видимых проводов

Во второй квартире я решил сделать установку "чисто" — чтобы телевизор выглядел как элемент декора, а не как техника с пучком кабелей.

Как реализовал

Ультратонкий VESA-кронштейн — минимальное расстояние от стены.

Розетка и HDMI-розетка в нише — никаких висящих шнуров.

Кабель-канал внутри стены — провода спрятаны полностью.

Декор из реек-ламелей сверху — визуально завершает композицию.

Почему это работает

В таком исполнении телевизор не "торчит" из интерьера, а вписывается в него, как часть стены. В режиме "картина" он выглядит как настоящее полотно, и ничто не нарушает иллюзию.

Бонус эффекта

Когда шнуры не видны, внимание сосредоточено на изображении или декоре, а не на технике. Гости часто удивляются, что это обычный ТВ, а не арт-панель.

Совет тем, кто планирует

Лучше продумать установку ещё на этапе ремонта — это упростит прокладку кабель-канала и размещение розеток.