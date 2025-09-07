Телевизор сияет чистотой или теряет экран: всё зависит от одного движения

В каждом доме телевизор остаётся главным центром гостиной. Но многие хозяева совершают ошибки при уходе за ним, даже не подозревая, что тем самым сокращают срок службы дорогого устройства. Особенно уязвимым местом современных моделей является экран, который требует бережного отношения.

Почему важно правильно ухаживать за экраном

Пыль и отпечатки пальцев не только портят внешний вид техники, но и мешают комфортному просмотру. Если протирать экран неправильно, можно повредить тонкое покрытие, отвечающее за качество изображения. В итоге картинка станет мутной, а ремонт обойдётся недёшево.

Многие по привычке используют те же средства, что и для окон или мебели, однако для телевизора они категорически не подходят.

Чем нельзя чистить телевизор

Современные LED, QLED и OLED модели имеют очень чувствительное покрытие. Популярные бытовые жидкости и материалы способны безвозвратно испортить поверхность.

Аэрозоли для стёкол. В их составе почти всегда есть аммиак и спирт. Эти вещества разъедают защитный слой и оставляют разводы. Средства для мебели. Они содержат агрессивные компоненты, из-за которых экран теряет блеск и становится матовым. Бумажные салфетки и жёсткие губки. Такие материалы могут оставить мелкие царапины, которые со временем будут заметны всё сильнее.

Как правильно чистить телевизор

Технология ухода проста, главное — соблюдать несколько правил:

Перед началом обязательно выключите телевизор и выньте вилку из розетки. Это обезопасит от статического разряда и сделает загрязнения более заметными. Используйте мягкую микрофибровую салфетку. Она не оставляет ворсинок и не повреждает поверхность. Если сухой ткани недостаточно, слегка смочите её дистиллированной водой или специальным раствором для экранов. Протирайте круговыми движениями без сильного нажима.

Дополнительный уход

Чтобы телевизор всегда радовал чистой картинкой, полезно придерживаться простых привычек: