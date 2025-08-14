Опасные полосы и блики на экране телевизора могут обернуться серьёзной проблемой

Современные телевизоры действительно могут прослужить долгие годы. Но, как и любая техника, они не вечны — рано или поздно наступает момент, когда пора подумать о замене. И дело не только в моде или желании обзавестись новинкой: есть вполне конкретные признаки, что ваш верный экран уже отработал своё.

Медлительное программное обеспечение

Телевизоры всё больше похожи на компьютеры, а значит, с годами их "начинка" начинает замедляться. Особенно это заметно, если вы используете встроенные приложения для потокового видео. Обновления от LG, Samsung, Sony и других брендов поддерживают актуальность и безопасность, но одновременно могут нагружать процессор.

В отличие от ПК, заменить процессор в телевизоре невозможно. Если проблема только в скорости работы приложений, можно просто подключить отдельное потоковое устройство. Один из удачных вариантов — Roku Streaming Stick 4K: он поддерживает Dolby Vision и имеет удобный интерфейс.

Появились битые пиксели

Маленькие тёмные точки на экране — это "мёртвые" пиксели, которые больше не отображают картинку. Иногда они встречаются даже в новых моделях. Если телевизор на гарантии, производитель может заменить панель. Но при старой модели замена часто экономически невыгодна, и покупка нового устройства становится разумным решением.

Изображение стало тусклым или странным

LED-подсветка со временем теряет яркость, а на экране могут появляться засветы по краям и полосы, которые не исчезают при смене картинки. Даже OLED-дисплеи, хоть и обеспечивают глубокий чёрный цвет, подвержены износу — ведь они сделаны из органических материалов.

Выгорание OLED

Проблема характерна именно для OLED-панелей, особенно моделей 2016-2020 годов. Симптомы — заметные статичные контуры, полосы или искажения цвета. Новые телевизоры оснащаются защитными технологиями, но старые модели от этого не застрахованы. Если дефект уже появился, избавиться от него сложно.

Новый контент "не заходит"

Многие современные фильмы и сериалы снимаются в HDR, который требует высокой яркости и качественной подсветки. Старые или бюджетные телевизоры не всегда справляются, особенно если подсветка уже ослабла. Даже недорогие модели 2025 года способны передать HDR гораздо лучше, чем шестилетние экраны.

Что делать с старым телевизором

Необязательно ждать, пока устройство окончательно перестанет работать. Если просмотр фильмов уже не радует, а апгрейд кажется оправданным, можно найти телевизору новый дом — подарить, продать или сдать на переработку. Главное — утилизировать технику безопасно, чтобы не увеличить горы электронного мусора.