Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ноа Уайл
Ноа Уайл
© commons.wikimedia.org by starbright31 is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:00

От звезды скорой помощи до режиссёра: новый поворот в карьере Ноа Уайла

Variety: Ноа Уайл станет режиссёром шестого эпизода "Больницы Питт"

Можно ли совместить блестящую актерскую карьеру и режиссуру? Ноа Уайл, знакомый зрителям как звезда и автор медицинской драмы "Больница Питт", решил ответить на этот вопрос собственным примером. Во втором сезоне сериала он впервые встанет по ту сторону камеры.

Дебют за камерой

Variety сообщает, что Уайл станет режиссером шестого эпизода нового сезона. Съемки стартуют уже на следующей неделе. Для актера это не первое знакомство с режиссурой: раньше он работал над фильмом "Возможность искупления", а также ставил эпизоды сериалов "Библиотекари" и "Падшие небеса".

"Я чувствую себя подготовленным, а это именно то, что вы хотите чувствовать. Это был такой удивительный опыт для меня на протяжении всего пути", — рассказал Ноа.

Успех первого сезона

Премьерный сезон "Больницы Питт", который стартовал в январе 2025 года, оказался заметным событием в телевизионной индустрии. Сериал получил 13 номинаций на премию "Эмми", а сам Уайл был отмечен как продюсер и исполнитель главной роли.

Каждая серия выстроена по необычной схеме: один эпизод соответствует одному часу из 15-часовой смены главного героя — доктора Робби, работающего в отделении неотложной помощи вымышленной травматологической клиники Питтсбурга.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фигуристка Евгения Медведева сыграет футболистку в фильме вчера в 5:33

Когда фигуристка становится футболисткой: новый проект, который удивит поклонников Медведевой

Фигуристка Евгения Медведева дебютирует в кино в роли футболистки в фильме "Тренировка гнева", где спорт сталкивается с острой темой общественного давления.

Читать полностью » The Hollywood Reporter: Лили Коллинз снимется в комедии Amazon MGM вчера в 4:29

Три города, два проекта и одна звезда: новые роли Лили Коллинз

Лили Коллинз готовится к двум громким премьерам: в Лондоне стартуют съемки новой комедии от Amazon MGM, а в Венеции продолжается "Эмили в Париже".

Читать полностью » Театр вчера в 3:25

Айти-легенда выходит на сцену: московский театр готовит спектакль о Джобсе

Впервые в России театр готовит музыкально-поэтическое шоу о Стиве Джобсе. Что еще войдет в репертуар нового сезона "У Никитских ворот"?

Читать полностью » Nike предложил стажировку фанату Air Max 95 из Ливерпуля после шуточного письма вчера в 2:19

Шутка, которая вышла из-под контроля: фанат кроссовок получил шанс управлять Nike

Шуточное письмо фаната кроссовок из Ливерпуля в Nike обернулось вирусной историей: отказ компании неожиданно привёл его к стажировке в Орегоне.

Читать полностью » Рэпер Шон Кингстон приговорён в США к трём годам тюрьмы за мошенничество вчера в 0:52

Музыка против закона: почему американский суд не пожалел известного рэпера

Рэпер Шон Кингстон получил три года тюрьмы за мошенничество с предметами роскоши. Как работала схема и какие доказательства привели его на скамью подсудимых?

Читать полностью » Утечка сюжета 16.08.2025 в 23:55

TikTok выдал сюжет "Шрека 5" точнее трейлера — и это стало проблемой

Фанатская теория в TikTok якобы разгадала сюжет "Шрека 5" и могла вынудить DreamWorks переписать мультфильм с нуля. Так ли это на самом деле?

Читать полностью » Amazon MGM Studios перезапустит анимационный фильм о семье Аддамс 16.08.2025 в 22:49

"Уэнсдэй" только разогрела аппетит: теперь зрителей ждёт ещё более тёмная история

Создатели "Уэнсдэй" берутся за новую историю: культовое семейство Аддамсов получит анимационный фильм, не связанный с сериалом или прошлыми версиями.

Читать полностью » Variety: братья Дафферы ведут переговоры с Paramount о новых фильмах и сериалах 16.08.2025 в 21:40

Братья Дафферы готовят побег от Netflix: кто переманивает создателей "Очень странных дел"

Создатели "Очень странных дел" могут покинуть Netflix ради крупной сделки с Paramount, но при этом готовят новые проекты для стриминга.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Собаки легче переносят одиночество с подушкой, пропитанной запахом владельца
Дом

Что можно сделать из старых джинсов: 10 идей для дома и интерьера
Еда

Рецепт запечённого толстолобика в фольге: пошаговая инструкция от шеф-повара
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал три эффективных упражнения с landmine для спины и ног
Авто и мото

Renault Megane, Ford Kuga и Chevrolet Cruze названы надёжными машинами до 1 млн рублей
Питомцы

Австралийская пастушья собака: характеристики, характер и уход за породой
Еда

Почему домашнее овсяное печенье полезнее магазинного — мнение диетологов
Красота и здоровье

Врач Уланкина: 8 тысяч шагов в день снижают риск болезней сердца на 45%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru