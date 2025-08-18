От звезды скорой помощи до режиссёра: новый поворот в карьере Ноа Уайла

Можно ли совместить блестящую актерскую карьеру и режиссуру? Ноа Уайл, знакомый зрителям как звезда и автор медицинской драмы "Больница Питт", решил ответить на этот вопрос собственным примером. Во втором сезоне сериала он впервые встанет по ту сторону камеры.

Дебют за камерой

Variety сообщает, что Уайл станет режиссером шестого эпизода нового сезона. Съемки стартуют уже на следующей неделе. Для актера это не первое знакомство с режиссурой: раньше он работал над фильмом "Возможность искупления", а также ставил эпизоды сериалов "Библиотекари" и "Падшие небеса".

"Я чувствую себя подготовленным, а это именно то, что вы хотите чувствовать. Это был такой удивительный опыт для меня на протяжении всего пути", — рассказал Ноа.

Успех первого сезона

Премьерный сезон "Больницы Питт", который стартовал в январе 2025 года, оказался заметным событием в телевизионной индустрии. Сериал получил 13 номинаций на премию "Эмми", а сам Уайл был отмечен как продюсер и исполнитель главной роли.

Каждая серия выстроена по необычной схеме: один эпизод соответствует одному часу из 15-часовой смены главного героя — доктора Робби, работающего в отделении неотложной помощи вымышленной травматологической клиники Питтсбурга.