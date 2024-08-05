"Подзабыли": почему странам НАТО будет сложно перебрасывать свои войска и военную технику

Транспортные и таможенные правила затрудняют скорость переброски вооружённых сил и военной техники в Европе, цитирует Politico заявление французского генерала Бертрана Тужуза.
"Тужуз признал, что улучшить военную мобильность будет непросто, потому что транспортные и таможенные правила являются по большей части национальной прерогативой", — пишет издание.
Тужуз отметил, что армия Франции за период войн в Афганистане и Африке "подзабыла", как перевозить военную технику по железной дороге. По словам генерала, армии страны сейчас приходится платить порядка 30 млн евро в год, чтобы получить доступ к межконтинентальным поездам.
В публикации отмечается, что состояние инфраструктуры и недостаток транспортных мощностей создают дополнительные препятствия для перемещения европейской боевой техники.
Фото: commons.wikimedia.org/Армия США.
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