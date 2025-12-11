Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:14

Тува продлевает льготную ипотеку: 1 тыс. сделок помогут улучшить жилищные условия местных семей

Продление льготной ипотеки под 2% в Туве поддержит спрос на жильё — Ховалыг

В Туве программа льготной ипотеки под 2% будет продлена на 2026 год — об этом сообщает ТАСС. Решение охватывает 1 тыс. сделок и призвано поддержать спрос на жильё в регионе, где уровень доходов традиционно остаётся одним из самых низких в стране.

Продление программы и её параметры

Глава республики Владислав Ховалыг во время прямой линии на странице "ВКонтакте" сообщил, что одобрение на продление льготного механизма уже получено. По его словам, ставка 2% остаётся ключевым инструментом, который одновременно формирует востребованность жилья и делает покупку доступной для местных жителей. Продление программы на 2026 год позволит сохранить ранее достигнутую динамику и поддержать рынок жилищного строительства.

"Мы понимаем, что 2% для ипотеки в нынешних условиях, в регионах, где среднедушевые доходы низкие, это основной рыночный механизм, который дает возможность рождать и платежеспособный спрос, и предложение. <…> Нам удалось получить одобрение 1 тыс. сделок по льготной ипотеке в 2026 году", — сказал Владислав Ховалыг.

Программа рассчитана на реальные потребности семей, испытывающих трудности при оформлении рыночных ипотечных продуктов. Благодаря продлению жители республики смогут сохранить доступ к кредитам по сниженной ставке и планировать приобретение жилья на понятных условиях.

История программы и её результаты

Инициатива льготной ипотеки под 2% начала действовать в Туве в 2023 году. Для её реализации регион получил 250 млн рублей из федерального бюджета. Первоначально проект был рассчитан до июля 2024 года, однако высокий спрос со стороны жителей показал необходимость продления механизма. В сентябре 2024 года, во время рабочей поездки президента России Владимира Путина, руководитель республики обратился с соответствующей просьбой, подчеркивая важность инструмента для местных семей.

Практика показала, что программа стала эффективным способом улучшения жилищных условий. За почти 2,5 года порядка 3 тыс. семей приобрели жильё по ставке 2%, что значительно превысило изначальные ожидания. Сохранение льготной ипотеки на дополнительный год призвано удержать положительную динамику и продолжить поддержку социально значимых категорий населения.

