Российское ПВО в систему национальной обороны: Турция интегрирует комплексы С-400

Турецкая газета Hürriyet, ссылаясь на экспертные мнения, сообщает о возможности включения приобретенных у России зенитно-ракетных комплексов С-400 в разрабатываемую национальную систему противовоздушной обороны "Стальной купол".

Эта многоуровневая система, как утверждается, превосходит по своим возможностям израильский "Железный купол".

Недавно тема создания "Стального купола" обсуждалась на заседании представителей оборонной промышленности Турции под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Система предназначена для обеспечения полной воздушной безопасности страны и нейтрализации потенциальных угроз за ее пределами. Ожидается, что "Стальной купол" позволит минимизировать потери и затраты, ускорить принятие решений в критических ситуациях.

Аналитик по вопросам безопасности Туран Огуз считает, что Турция может интегрировать российские ЗРК С-400 в свою национальную систему ПВО. Он подчеркнул, что, поскольку "Стальной купол" является собственной разработкой Турции, в него можно включить и С-400.

Напомним, что в 2017 году Россия и Турция заключили контракт на поставку одного полкового комплекта С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов с опцией на покупку еще одного. Поставки первого полка были завершены в 2019 году. В 2022 году был подписан и начал реализовываться контракт на поставку второго полкового комплекта С-400.

Интеграция С-400 в "Стальной купол" может значительно усилить оборонительные возможности Турции и повысить ее независимость в сфере обеспечения национальной безопасности. Этот шаг также подчеркивает стремление Турции к развитию собственного военно-промышленного комплекса и созданию современных систем вооружения.

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