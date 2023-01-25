Турция стала симпатизировать России и президенту Владимиру Путину, заявил заместитель председателя партии "Родина" Этем Санчак.
По его словам, политика западных стран вынуждает Турцию рассмотреть возможность прекратить членство в НАТО. Это может произойти примерно через 5-6 месяцев. Согласно последним опросам, более 80% населения считает, что США проводят враждебную политику в отношении Турции.
Резкая реакция турецких властей вызвана тем, что в субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме. При этом на проведение акции Палудан заранее получил согласие шведских властей.
Европа не готова перевести свою экономику на военные рельсы ради Украины
Эксперт озвучил текущие проблемы, стоящие перед экономикой Евросоюза и заявил, что страны союза не готовы идти на поводу у Украины.
Владимир Рогов: Наступление ВСУ в Запорожской области провалилось
Власти Запорожской области сообщили о том, российские войска сорвали наступление ВСУ в Запорожской области.
Пригожин попросил Володина доработать закон "О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных"
Предприниматель Евгений Пригожин направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой доработать статью 280 УК РФ, добавив в нее пункт, запрещающий публичную критику участников СВО, защищающих интересы своего государства.
Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"
Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.