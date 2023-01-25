Турция стала симпатизировать России и президенту Владимиру Путину, заявил заместитель председателя партии "Родина" Этем Санчак.

По его словам, политика западных стран вынуждает Турцию рассмотреть возможность прекратить членство в НАТО. Это может произойти примерно через 5-6 месяцев. Согласно последним опросам, более 80% населения считает, что США проводят враждебную политику в отношении Турции.

Резкая реакция турецких властей вызвана тем, что в субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме. При этом на проведение акции Палудан заранее получил согласие шведских властей.