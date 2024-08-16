Премьер-министр Польши Туск не намерен выдвигаться на президентские выборы

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что не планирует участвовать в предстоящих президентских выборах. До выборов президента Польши осталось менее года, и нынешний президент Анджей Дуда не сможет баллотироваться на третий срок из-за ограничений по количеству сроков.
Туск подтвердил журналистам, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.
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