Премьер-министр Польши Туск не намерен выдвигаться на президентские выборы

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что не планирует участвовать в предстоящих президентских выборах. До выборов президента Польши осталось менее года, и нынешний президент Анджей Дуда не сможет баллотироваться на третий срок из-за ограничений по количеству сроков.

Туск подтвердил журналистам, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.

