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Туск не намерен баллотироваться на пост президента Польши
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Премьер-министр Польши Туск не намерен выдвигаться на президентские выборы

Туск не намерен баллотироваться на пост президента Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что не планирует участвовать в предстоящих президентских выборах. До выборов президента Польши осталось менее года, и нынешний президент Анджей Дуда не сможет баллотироваться на третий срок из-за ограничений по количеству сроков.

Туск подтвердил журналистам, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.

Фото: commons.wikimedia.org/Cezary p (This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)

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