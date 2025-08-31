Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:11

Зависть соседям: этот рецепт баклажанов с болгарским перцем и помидорами сэкономит вам время и деньги

Как приготовить тушеные баклажаны с перцем и помидорами

Представьте: на кухне разносится аромат свежих овощей, а вы готовите блюдо, которое не только утолит голод, но и подарит заряд энергии. А что если это ещё и полезно для здоровья? Давайте разберёмся, как приготовить тушёные баклажаны с болгарским перцем и помидорами — простой рецепт, который подойдёт для повседневного обеда, ужина или даже постных дней. Этот овощной рагу сочетает яркие вкусы и текстуры, делая его настоящим хитом лета.

Ингредиенты для простого рагу

Чтобы приготовить порцию на 4-6 человек, вам понадобятся свежие овощи и немного масла. Вот список:

  • Баклажаны — 400 г
  • Болгарский перец — 200 г (желательно разных цветов для красоты)
  • Помидоры — 400 г (можно взять мини-томаты для сладости)
  • Лук — 70 г
  • Морковь — 130 г
  • Растительное масло — 4 ст. л.
  • Чеснок — по вкусу (опционально)
  • Зелень — по вкусу (укроп, петрушка или базилик)
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление: от подготовки до готового блюда

Теперь перейдём к самому интересному — процессу готовки. Я всегда начинаю с подготовки овощей, чтобы всё шло гладко. Сначала очистите морковь, лук и чеснок. Болгарский перец разрежьте пополам, уберите семена и плодоножку. Всё ополосните под водой вместе с зеленью.

Далее нарежьте овощи: лук — полукольцами или мелко, перец — аналогично луку, а морковь натрите на крупной тёрке или порубите ножом. Баклажаны нарежьте кусочками среднего размера — сначала кружочками толщиной 1 см, затем каждый на 4-6 частей. Помидоры измельчите дольками или кубиками. Это основа рагу, которая сделает его сочным.

Разогрейте в сковороде немного масла и обжарьте перец, морковь и лук на сильном огне около 2-3 минут, помешивая. Добавьте баклажаны и помидоры, посолите, перемешайте и накройте крышкой. Убавьте огонь до среднего и тушите 30-40 минут — помидоры дадут сок, чтобы овощи приготовились равномерно. Через 5 минут проверьте: если мало жидкости или пригорает, добавьте чуть воды.

В конце добавьте чеснок, приправы и зелень — я люблю молотый перец или смесь для овощей. Перемешайте и оставьте на 5 минут с открытой крышкой для аромата. Блюдо готово! Подавайте горячим — пальчики оближешь.

Советы для идеального результата

Если вы хотите разнообразить рецепт, попробуйте добавить специи, как паприку или орегано. Для поста это отличный выбор — без мяса, но сытно. Храните остатки в холодильнике до 2 дней, разогревая на сковороде. А знаете ли вы, что баклажаны отлично впитывают масла, поэтому не переусердствуйте с ним, чтобы блюдо осталось лёгким?

Этот рецепт не только прост, но и экономичен — овощи доступны круглый год, а процесс занимает около часа. Попробуйте, и летний обед станет вашим фаворитом!

