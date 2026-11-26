Шея индейки долгое время считалась продуктом утилитарным — базой для прозрачного, плотного бульона или основы для холодца. Однако при длительном термическом воздействии жесткие волокна этого отруба размягчаются, и мясо начинает буквально сползать с кости, приобретая характерную текстуру томленого деликатеса. Весь смысл этого блюда — в терпении и правильном соусе, который к концу приготовления становится густым и насыщенным.

Ингредиенты (на 2 порции)

Шея индейки — 600 г

Морковь — 150 г

Лук репчатый — 150 г

Перец сладкий красный — 150 г

Чеснок — 2 зубчика

Томаты протертые — 100 г

Томатная паста — 1 ст. л.

Масло растительное рафинированное — 30 мл

Лавровый лист — 2 шт.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Петрушка — для подачи

Приготовление

Шеи индейки промыть и обсушить. Сделать глубокие круговые надрезы по суставам, переломить кость и разделить продукт на сегменты длиной 5-7 см. В сотейнике с толстым дном (диаметром 24-26 см) разогреть масло на среднем огне. Обжарить кусочки индейки до появления румяной корочки в течение 7-10 минут. Лук и сладкий перец мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке. Мясо временно переложить на тарелку, а в том же жире обжарить подготовленные овощи. Вернуть индейку в сотейник, добавить чеснок, пропущенный через пресс. Залить горячей водой так, чтобы она полностью покрыла содержимое. Прикрыть крышкой и тушить на минимальном огне 1,5 часа. Добавить протертые помидоры и томатную пасту. Если соус слишком густой, добавить немного горячей воды. Посолить, поперчить, добавить лавровый лист и тушить еще около 30 минут. Перед подачей посыпать свежей петрушкой.

Для полноценного обеда за полчаса до готовности в сотейник можно добавить крупно нарезанный картофель. Чтобы придать соусу более сложный, благородный профиль с легкой кислинкой, часть воды можно заменить сухим белым вином.

Интересно, как поведет себя блюдо, если заменить томатную базу на смесь белого вина и жирных сливок: вероятно, вкус станет мягче, а общая композиция — более сливочной и уютной, что еще больше подчеркнет нежность томленого мяса.