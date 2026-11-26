На бульон обычно отправляют зря: эта часть индейки может стать главным блюдом семейного ужина
Шея индейки долгое время считалась продуктом утилитарным — базой для прозрачного, плотного бульона или основы для холодца. Однако при длительном термическом воздействии жесткие волокна этого отруба размягчаются, и мясо начинает буквально сползать с кости, приобретая характерную текстуру томленого деликатеса. Весь смысл этого блюда — в терпении и правильном соусе, который к концу приготовления становится густым и насыщенным.
Ингредиенты (на 2 порции)
- Шея индейки — 600 г
- Морковь — 150 г
- Лук репчатый — 150 г
- Перец сладкий красный — 150 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Томаты протертые — 100 г
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Масло растительное рафинированное — 30 мл
- Лавровый лист — 2 шт.
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
- Петрушка — для подачи
Приготовление
- Шеи индейки промыть и обсушить. Сделать глубокие круговые надрезы по суставам, переломить кость и разделить продукт на сегменты длиной 5-7 см.
- В сотейнике с толстым дном (диаметром 24-26 см) разогреть масло на среднем огне. Обжарить кусочки индейки до появления румяной корочки в течение 7-10 минут.
- Лук и сладкий перец мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке. Мясо временно переложить на тарелку, а в том же жире обжарить подготовленные овощи.
- Вернуть индейку в сотейник, добавить чеснок, пропущенный через пресс. Залить горячей водой так, чтобы она полностью покрыла содержимое. Прикрыть крышкой и тушить на минимальном огне 1,5 часа.
- Добавить протертые помидоры и томатную пасту. Если соус слишком густой, добавить немного горячей воды. Посолить, поперчить, добавить лавровый лист и тушить еще около 30 минут. Перед подачей посыпать свежей петрушкой.
Для полноценного обеда за полчаса до готовности в сотейник можно добавить крупно нарезанный картофель. Чтобы придать соусу более сложный, благородный профиль с легкой кислинкой, часть воды можно заменить сухим белым вином.
Интересно, как поведет себя блюдо, если заменить томатную базу на смесь белого вина и жирных сливок: вероятно, вкус станет мягче, а общая композиция — более сливочной и уютной, что еще больше подчеркнет нежность томленого мяса.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru