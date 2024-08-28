Турция выдвинула Сирии четыре условия, выполнение которых необходимо для нормализации отношений

Согласно сообщениям СМИ, чтобы нормализовать отношения между Турцией и Сирией, Анкара выдвинула четыре условия. Турецкие дипломатические источники поделились информацией о требованиях Анкары к Дамаску.

Источники в турецком Министерстве иностранных дел считают, что восстановление двусторонних отношений до уровня 2011 года возможно при выполнении четырёх основных требований. То есть, у Турции есть четыре основных ожидания от процесса нормализации отношений.

Среди этих ожиданий:

Полное уничтожение террористических элементов сирийскими властями для сохранения целостности страны. Достижение подлинного примирения между правительством и населением Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН № 2254, возобновление конституционных переговоров и заключение соглашения с оппозицией. Создание условий для возвращения беженцев. Непрерывные поставки гуманитарной помощи в районы, контролируемые оппозицией.

Наиболее сложной и важной задачей журналисты считают искоренение терроризма на территории Сирии. Если Анкара не увидит существенного прогресса в этом направлении, она не согласится на вывод своих войск с сирийской территории.

Башар Асад в своём выступлении перед новым составом Народного совета сообщил, что посреднические усилия России, Ирана и Ирака были предприняты добросовестно, однако не принесли желаемых результатов.

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