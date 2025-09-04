Как уберечь ребёнка от опасных бактерий домашних рептилий
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Ежики — колючие, но очаровательные питомцы. Как выбрать, кормить и ухаживать, чтобы избежать сюрпризов? Узнайте секреты комфортной жизни с ежом в доме.Читать полностью » сегодня в 15:53
Узнайте, как выбрать и правильно содержать йеменского хамелеона — экзотического питомца, способного менять цвет и радовать вас в домашних условиях. Советы по уходу, кормлению и обустройству террариума.Читать полностью » сегодня в 15:41
Импортные корма для домашних животных исчезают с полок магазинов — что стало причиной и как это повлияет на владельцев кошек и собак? Узнайте о перспективах рынка и отечественных альтернативах.Читать полностью » сегодня в 14:50
Узнайте, как правильно определить дату родов у кошки, какие факторы влияют на срок беременности и когда ждать появления котят. Советы по уходу и подготовке к окоту.Читать полностью » сегодня в 14:49
Эксперт Тони Гилберт рассказал, какие популярные комнатные растения опасны для животных: алоэ, агава, драцена и другие могут вызвать серьёзные отравления.Читать полностью » сегодня в 14:39
Почему хомяк игнорирует беговое колесо и как приучить его к тренировкам? Узнайте причины отказа от тренажера и способы мотивировать вашего питомца к активности.Читать полностью » сегодня в 13:46
Грунт в аквариуме — не просто украшение, а важный элемент экосистемы. Узнайте, как выбрать оптимальный субстрат для здоровья рыбок и растений.Читать полностью » сегодня в 13:36
Могут ли попугаи-неразлучники жить без пары? Развенчиваем мифы и даем советы, как помочь одинокой птичке. Love birds — это не приговор к одиночеству!Читать полностью »