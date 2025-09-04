Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Красноногая черепаха в естественной среде
Красноногая черепаха в естественной среде
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:10

Как уберечь ребёнка от опасных бактерий домашних рептилий

Медики предупредили: черепахи могут стать источником сальмонеллёза у детей

История одной российской семьи стала наглядным примером того, насколько важно соблюдать правила гигиены при контакте с домашними животными. Недавно мальчик оказался в больнице с тяжелым отравлением, причиной которого стала, казалось бы, безобидная красноухая черепашка.

Как начались проблемы со здоровьем

По словам матери, ребёнок внезапно почувствовал себя плохо: температура поднялась почти до 40 градусов и долго не сбивалась. Перепуганная женщина срочно обратилась к врачам, и мальчика госпитализировали. Несколько дней специалисты проводили обследования, пока не выявили причину — сальмонеллез.

Откуда взялась инфекция

Сначала врачи не могли понять, где ребёнок мог заразиться. Однако после того как мать упомянула о недавно купленной черепахе, ситуация прояснилась. Как объяснили медики, сальмонеллы — естественная часть микрофлоры кишечника этих рептилий. Для самих животных они не опасны, но для людей могут стать источником серьёзного заражения.

Мальчик часто играл с черепашкой и брал её на руки, а это, по словам специалистов, самый вероятный путь передачи бактерий.

Чем опасны черепахи и как избежать риска

Подобные случаи нередки: контакт с рептилиями без соблюдения элементарных правил гигиены может привести к заражению. Медики рекомендуют всегда тщательно мыть руки после игр с черепахой или чистки её аквариума, не позволять маленьким детям брать животное к лицу и уж тем более — целовать его.

Кроме того, эксперты советуют держать аквариумы и контейнеры с рептилиями подальше от кухни и мест, где готовится пища.

Важный урок для родителей

История с мальчиком показывает, что даже небольшой питомец способен причинить вред при неправильном уходе. Поэтому, выбирая животное для ребёнка, важно заранее изучить все особенности содержания и возможные риски для здоровья.

