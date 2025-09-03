Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Красноухая черепаха
Красноухая черепаха
© Openverse by bamyers4az is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:27

Температура под 40: как домашний питомец стал источником редкой болезни

В России ребёнок заразился сальмонеллёзом после игр с домашней черепахой — Shot

В России ребёнок оказался в больнице с высокой температурой после игр с домашней черепахой. Об этом сообщил Telegram-канал "Shot проверка".

Как развивалась ситуация

Мать рассказала, что у сына держалась температура до 40 градусов, и долгое время сбить её не удавалось. Врачи диагностировали у мальчика сальмонеллёз.

Родители предположили, что болезнь возникла после тесного контакта с новым питомцем. По словам женщины, ребёнок почти не выпускал черепаху из рук.

Чем опасны черепахи

Медики пояснили:

  • сальмонеллы входят в естественную микрофлору кишечника черепах;

  • определить заражённое животное невозможно — внешних признаков нет;

  • поэтому питомцы легко становятся источником инфекции, особенно для детей.

Советы врачей

Чтобы снизить риски, специалисты рекомендуют:

  • держать черепах в оборудованных террариумах;

  • всегда тщательно мыть руки после контакта с животным.

