Температура под 40: как домашний питомец стал источником редкой болезни

В России ребёнок оказался в больнице с высокой температурой после игр с домашней черепахой. Об этом сообщил Telegram-канал "Shot проверка".

Как развивалась ситуация

Мать рассказала, что у сына держалась температура до 40 градусов, и долгое время сбить её не удавалось. Врачи диагностировали у мальчика сальмонеллёз.

Родители предположили, что болезнь возникла после тесного контакта с новым питомцем. По словам женщины, ребёнок почти не выпускал черепаху из рук.

Чем опасны черепахи

Медики пояснили:

сальмонеллы входят в естественную микрофлору кишечника черепах;

определить заражённое животное невозможно — внешних признаков нет;

поэтому питомцы легко становятся источником инфекции, особенно для детей.

Советы врачей

Чтобы снизить риски, специалисты рекомендуют: