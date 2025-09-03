Температура под 40: как домашний питомец стал источником редкой болезни
В России ребёнок оказался в больнице с высокой температурой после игр с домашней черепахой. Об этом сообщил Telegram-канал "Shot проверка".
Как развивалась ситуация
Мать рассказала, что у сына держалась температура до 40 градусов, и долгое время сбить её не удавалось. Врачи диагностировали у мальчика сальмонеллёз.
Родители предположили, что болезнь возникла после тесного контакта с новым питомцем. По словам женщины, ребёнок почти не выпускал черепаху из рук.
Чем опасны черепахи
Медики пояснили:
-
сальмонеллы входят в естественную микрофлору кишечника черепах;
-
определить заражённое животное невозможно — внешних признаков нет;
-
поэтому питомцы легко становятся источником инфекции, особенно для детей.
Советы врачей
Чтобы снизить риски, специалисты рекомендуют:
-
держать черепах в оборудованных террариумах;
-
всегда тщательно мыть руки после контакта с животным.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru