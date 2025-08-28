Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с курицей и орехами
Салат с курицей и орехами
© openverse.org by allochka22ru is licensed under CC BY-SA 2.0.
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:24

Салат, который готовится легко: как сделать праздник без лишних хлопот

Повара раскрыли рецепт салата Черепаха: слои, оформление и подача

Хотите удивить гостей и порадовать детей? Этот салат не только вкусный, но и выглядит как настоящее произведение кулинарного искусства! Салат "Черепаха" с курицей, грецкими орехами и яблоками станет ярким акцентом на вашем столе. Его можно готовить всей семьёй, проявляя творчество в оформлении.

Состав

  • Куриное филе — 150 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Яблоки — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Грецкие орехи — 150 г
  • Майонез — 100 г

Приготовление

Сначала отварите куриное филе в подсоленной воде и сварите яйца вкрутую. Выберите яблоки по вкусу — подойдут и сладкие, и с кислинкой.

Курицу нарежьте мелкими кубиками. Три яйца очистите, отделите белки от желтков и натрите их отдельно. Сыр и очищенные яблоки натрите на тёрке. Лук нарежьте и залейте кипятком, чтобы убрать горечь. Затем промойте и обсушите. Грецкие орехи измельчите в пакете скалкой или ножом.

Выложите на блюдо первый слой — тертые белки. Добавьте курицу, смажьте майонезом. Следующий слой — лук. Равномерно распределите тертые яблоки, смажьте майонезом. Посыпьте сыром, формируя округлую "черепашью" спинку. Добавьте желтки, снова смажьте майонезом. Украсьте салат измельчёнными грецкими орехами, создавая текстуру панциря.

Из оставшегося яйца, перца и кусочка яблока сделайте голову черепахи. Половинки грецких орехов станут лапками. Майонезом можно нарисовать узор на панцире, а колечки лука добавят яркости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Технология приготовления пирога с мойвой без костей сегодня в 8:40

Как приготовить роскошный ужин из бюджетной рыбы: три неочевидных секрета

Узнайте, как приготовить нежный пирог с мойвой, который станет любимым у вашей семьи. Простые шаги и доступные ингредиенты — идеальный рецепт для любого повода!

Читать полностью » Запечённая индоутка: пошаговая инструкция по приготовлению от шеф-повара сегодня в 4:04

Индоутка в духовке: как один секретный ингредиент может изменить всё

Узнайте, как запечь сочную индоутку в духовке целиком! Это блюдо с яблоками и чесноком станет настоящим украшением вашего стола на праздник.

Читать полностью » Как сделать идеальные блины с красной икрой: рекомендации от кулинарных экспертов сегодня в 3:49

Нежность и вкус: блинчики с красной икрой, которые покорят ваше сердце

Узнайте, как приготовить нежные блины с красной икрой — идеальное сочетание сладости и солёности. Победитель недели в кулинарном сообществе! Готовьте с удовольствием.

Читать полностью » Как приготовить пьядину дома: быстрый итальянский хлеб без дрожжей сегодня в 3:12

Пара простых продуктов — и ароматная итальянская выпечка у вас на столе

Хрустящая снаружи и мягкая внутри — итальянская пьядина готовится без дрожжей и покоряет простотой. Узнайте секрет этой лепёшки всего из 5 ингредиентов.

Читать полностью » Пастрома из куриной грудки: как приготовить и хранить в домашних условиях сегодня в 3:01

Не только запечь: малоизвестный способ сделать куриную грудку сочной

Устали от колбасы с добавками? Попробуйте домашнюю пастрому из куриной грудки: сочную, ароматную, идеальную для бутербродов и праздничного стола. Готовится просто, хранится долго!

Читать полностью » Эскалопы из индейки: советы по выбору мяса и его обработке сегодня в 2:58

Праздник на вашей кухне: эскалопы, которые порадуют даже самых привередливых

Узнайте, как приготовить сочные эскалопы из индейки всего за 30 минут. Минимум ингредиентов, максимум вкуса! Идеально для семейного ужина.

Читать полностью » Как правильно настаивать вишню на водке: пропорции и сроки сегодня в 2:46

Вишня и водка: неожиданный союз, который может стать вашим любимым угощением

Откройте для себя удивительный мир настойки из вишни на водке! Этот яркий и насыщенный напиток станет идеальным дополнением к дружеским встречам. Узнайте, как легко его приготовить!

Читать полностью » Рецепт бисквитного рулета: воздушное тесто без разрыхлителя и шоколадный крем сегодня в 2:16

6 яиц и плитка шоколада — и получается рулет, который тает во рту

Бисквитный рулет с шоколадным кремом без разрыхлителя: нежный, эластичный и всегда удачный. Секрет в простоте и правильных акцентах.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Кашух: салаты с майонезом и свежие ягоды опасны для школьного полдника
Туризм

Что нужно спланировать для самостоятельного путешествия
Спорт и фитнес

Грязная спортивная одежда повышает риск инфекций — дерматолог UCLA Солеймани
Садоводство

Метельчатая гортензия и камелия — секреты выращивания от садоводов
Наука и технологии

Чудо инженерной мысли: 672-тонная церковь Кируна – Кирка сменила местоположение
Наука и технологии

Химики из Базельского университета создали инновационную молекулу, имитирующую процессы фотосинтеза растений
ДФО

Более 7000 первоклассников получат школьные наборы в четырех регионах России
Авто и мото

Кондиционер в машине увеличивает расход топлива на 10–20% — данные ONSV
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru