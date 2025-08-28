Салат, который готовится легко: как сделать праздник без лишних хлопот

Хотите удивить гостей и порадовать детей? Этот салат не только вкусный, но и выглядит как настоящее произведение кулинарного искусства! Салат "Черепаха" с курицей, грецкими орехами и яблоками станет ярким акцентом на вашем столе. Его можно готовить всей семьёй, проявляя творчество в оформлении.

Состав

Куриное филе — 150 г

Яйца — 4 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Яблоки — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Грецкие орехи — 150 г

Майонез — 100 г

Приготовление

Сначала отварите куриное филе в подсоленной воде и сварите яйца вкрутую. Выберите яблоки по вкусу — подойдут и сладкие, и с кислинкой.

Курицу нарежьте мелкими кубиками. Три яйца очистите, отделите белки от желтков и натрите их отдельно. Сыр и очищенные яблоки натрите на тёрке. Лук нарежьте и залейте кипятком, чтобы убрать горечь. Затем промойте и обсушите. Грецкие орехи измельчите в пакете скалкой или ножом.

Выложите на блюдо первый слой — тертые белки. Добавьте курицу, смажьте майонезом. Следующий слой — лук. Равномерно распределите тертые яблоки, смажьте майонезом. Посыпьте сыром, формируя округлую "черепашью" спинку. Добавьте желтки, снова смажьте майонезом. Украсьте салат измельчёнными грецкими орехами, создавая текстуру панциря.

Из оставшегося яйца, перца и кусочка яблока сделайте голову черепахи. Половинки грецких орехов станут лапками. Майонезом можно нарисовать узор на панцире, а колечки лука добавят яркости.