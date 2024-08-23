Турция рассчитывает на увеличение турпотока из России в октябре-ноябре этого года

Турецкая Ассоциация туристических агентств (TÜRSAB) выразила ожидание продолжения активного туристического потока из России в Турцию в октябре и ноябре текущего года.
Об этом РИА Новости сообщил председатель ассоциации Фируз Баглыкая, отметив, что продление туристического сезона из-за благоприятных погодных условий способствует сохранению интереса российских путешественников к турецким курортам.
Несмотря на ранее опубликованные данные газеты Hürriyet о снижении доли российского рынка на 20% из-за неуточненных причин и информацию издания Aydınlık о финансовых трудностях отрасли, связанных с антироссийскими санкциями, Баглыкая подчеркнул, что туроператоры активно наращивают рейсы и развивают инфраструктуру для привлечения российских туристов.
Источник в министерстве культуры и туризма Турции также выразил уверенность в стабильности потока российских туристов и ожидает сохранения показателей прошлого года, когда страну посетило более 6,3 миллиона россиян. Посол России в Турции Алексей Ерхов даже прогнозирует превышение этого числа в текущем году.
На фоне этих ожиданий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган амбициозно заявил о цели принять к 2024 году 60 миллионов туристов и получить от туристической индустрии доход в размере 60 миллиардов долларов.
Фото: www. flickr. com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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