Украина сталкивается с серьезными потерями в попытках удержать свои территории, и восполнение этих утрат становится все более сложной задачей. Об этом в эфире канала Haber Global заявил турецкий аналитик Мете Ярар.

Эксперт подчеркнул, что в результате недавних атак на Курскую область Украина уже потеряла более шести тысяч военнослужащих, и эти потери продолжают расти. Он выразил сомнение, сможет ли Киев в дальнейшем компенсировать такие значительные утраты.

Ярар также отметил, что текущее положение дел вызывает тревогу, так как Украина, по его мнению, не уделяет должного внимания сохранению своего самого ценного ресурса - людских резервов. Со временем это может привести к тому, что стране будет все труднее находить новых солдат для продолжения боевых действий.

6 августа Вооруженные силы Украины провели массированную атаку на приграничные районы Курской области. Однако, по словам начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, украинское наступление было успешно остановлено. По данным Министерства обороны России, к 27 августа противник потерял в этом регионе более 6,6 тысячи человек и 73 танка.

