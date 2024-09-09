Турция рассматривает вступление в БРИКС как сигнал НАТО и шаг к усилению стратегической независимости

Интерес Турции к вступлению в БРИКС отражает её растущую неудовлетворённость текущими отношениями с НАТО и служит своеобразным предупреждением альянсу.
Об этом сообщает газета Star, подчеркивая, что Анкара сигнализирует Североатлантическому альянсу о необходимости учитывать её обеспокоенности.
Информация о том, что Турция подала заявку на полноправное участие в БРИКС, была подтверждена помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Заявка находится на стадии рассмотрения.
Членство Турции в БРИКС может создать новые сложности внутри НАТО, где Анкара является давним участником, но нередко сталкивается с напряжённостью по ключевым вопросам, таким как оборонные закупки и региональная безопасность.
Турция всё чаще ощущает себя отодвинутой на периферию или сталкивается с разногласиями с другими членами альянса. Этот шаг рассматривается как призыв к НАТО обратить внимание на интересы Анкары и активизировать совместные усилия для укрепления единства перед лицом глобальных вызовов.
Газета также подчёркивает, что интерес Анкары к БРИКС является частью более широкого стратегического поворота во внешней политике страны.
В условиях изменяющегося мирового порядка, где развивающиеся рынки и незападные альянсы, такие как БРИКС, играют всё более важную роль, Турция стремится диверсифицировать свои экономические связи и уменьшить зависимость от традиционных западных союзников.
Кроме того, растущая многополярность в международных отношениях побуждает Анкару искать новые площадки для реализации своего влияния. Присоединение к БРИКС позволит Турции усилить свою стратегическую автономию и занять более заметную позицию в формировании глобальной экономической политики.
Фото: www. flickr. com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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