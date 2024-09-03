Стамбул накрыл финансовую сеть "Моссада": Арестован косовский посредник

Турецкая разведка (MİT) провела успешную операцию по пресечению деятельности израильской внешней разведки "Моссад" на территории страны.
В Стамбуле был задержан гражданин самопровозглашенного Косово Лиридон Реджепи, подозреваемый в управлении системой финансирования агентов "Моссада".
По данным гостелеканала TRT Haber, Реджепи находился под наблюдением турецких спецслужб с момента въезда в страну 25 августа. 30 августа он был задержан сотрудниками полиции Стамбула. На допросе Реджепи признался в осуществлении денежных переводов, после чего решением суда был заключен под стражу.
Следователи установили, что Реджепи являлся ключевым звеном в схеме финансирования агентурной сети "Моссада" в Турции. Он получал денежные средства из стран Восточной Европы, в первую очередь из Косово, через систему Western Union и затем распределял их между израильскими агентами.
Согласно информации TRT Haber, агенты "Моссада" использовали полученные средства для проведения разведывательных операций, включая съемку с дронов, психологические операции против палестинских политиков и сбор данных о Сирии. Отмечается также использование криптовалюты для финансирования деятельности в Сирии.
Данная операция турецких спецслужб стала очередным эпизодом в обострившихся отношениях между Анкарой и Тель-Авивом. Напомним, что в июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой в адрес Израиля, а глава израильского МИД Исраэль Кац в ответ призвал исключить Турцию из НАТО.
Фото: www. flickr. com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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