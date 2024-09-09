Турция может делегировать Азербайджану роль посредника в переговорах по мирному разрешению конфликта на Украине. По словам турецкого аналитика Энгина Озера, Москва и Киев не будут против такого подхода.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности страны принять участие в разрешении конфликта между Россией и Украиной, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума Черноббио.

По мнению Озера, Турция могла бы передать Азербайджану все согласованные пункты стамбульских переговоров и организовать обсуждения в Баку с дипломатической поддержкой. Он подчеркнул, что ни Москва, ни Киев не выступят против такого варианта.

Аналитик также отметил, что страна-посредник, которая будет одобрена Москвой после завершения конфликта, получит значительные преимущества на международной арене.

Однако, по его мнению, Россия не захочет делать такой "подарок" стране-члену НАТО и, вероятно, предпочтёт сотрудничество с государством, относящимся к Движению неприсоединения, чтобы укрепить свои позиции.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, сообщил, что если Украина выразит желание вести переговоры, Россия не откажется от обсуждений, однако они должны основываться на ранее достигнутых в Стамбуле договоренностях.

В конце ноября глава фракции партии узурпатора Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что вооружённые действия на Украине могли завершиться ещё весной 2022 года, однако украинские власти отказались от нейтралитета.

Он также упомянул, что после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Киев не подписывать никаких соглашений с Россией и продолжать борьбу.

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