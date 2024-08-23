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В Турции обсудят состояние турпотоков из РФ
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Турция обсудит вызовы российского туристического рынка на встрече в Стамбуле

В Турции обсудят состояние турпотоков из РФ

27 августа в Стамбуле состоится встреча турецких туроператоров, где будет обсуждаться текущее состояние российского туристического рынка и разрабатываться стратегии для решения существующих проблем.

Об этом сообщил глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.

Ранее газета Hürriyet, ссылаясь на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу, сообщала о 20% падении турецкого туризма на российском рынке, но причины не были детализированы. Газета Aydınlık писала о трудностях отрасли, связанных с блокировкой платежей из-за санкций против России.

Баглыкая подчеркнул, что TÜRSAB активно поддерживает инициативы, направленные на улучшение приёма гостей в Турции. Встреча, организованная совместно с Советом по внешнеэкономическим связям (DEİK), соберёт основных туроператоров, управляющих отелями и неправительственные организации, связанные с рынками России и СНГ. На мероприятии будет проведен всесторонний анализ этих рынков и разработаны эффективные стратегии для их развития в 2025 году и в дальнейшем.

Турецкие власти, несмотря на проблемы с платежами, не ожидают значительных изменений в статистике прибытия российских туристов в этом году и надеются на аналогичные предыдущим годам показатели. Посол РФ Алексей Ерхов выражал уверенность, что число российских туристов, посетивших Турцию в этом году, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял о планах принять в 2024 году 60 миллионов туристов и получить от туристической отрасли доход в размере 60 миллиардов долларов.

Фото: www. flickr. com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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