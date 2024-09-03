Анкара поддерживает посредничество Москвы: Турция стремится к диалогу с Дамаском

Турецкий МИД выразил признательность России за содействие в налаживании контактов между Анкарой и сирийским правительством. В заявлении, направленном РИА Новости, подчеркивается готовность Турции продолжать работу по нормализации отношений с Дамаском.

В Анкаре выразили надежду на превращение Сирии в стабильное, процветающее государство, способное обеспечить возвращение беженцев, достичь национального примирения и стать надежным партнером для соседних стран. Турецкая сторона подчеркнула необходимость решения этих задач в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, на основе доброй воли, реалистичного подхода и без предварительных условий.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил о скорой встрече представителей России, Ирана, Турции и Сирии для обсуждения нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. В 2023 году уже состоялась встреча на уровне министерств обороны, иностранных дел и спецслужб, однако существенного прогресса достигнуто не было.

В СМИ неоднократно появлялась информация о возможной встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада. Рассматривались различные площадки для переговоров, включая Багдад и Москву. Российская сторона выразила готовность оказать содействие в организации такой встречи.

Отметим, что в мае 2023 года главы МИД четырех стран провели переговоры в Москве, по итогам которых было принято решение о разработке дорожной карты по нормализации турецко-сирийских отношений. Однако президент Асад констатировал отсутствие видимого прогресса в этом направлении.

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