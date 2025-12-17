Турпотоки развернулись на 180 градусов: регионы-аутсайдеры внезапно стали хитами года

Внутренний туризм в России по итогам 2025 года показал резкое перераспределение потоков, и лидерами роста неожиданно стали регионы, которые ранее не считались массовыми направлениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Сбераналитики", подготовленное совместно со "Сбером".

Регионы с максимальным ростом турпотока

Самый высокий прирост туристического потока в 2025 году зафиксирован в Севастополе, Магаданской области и Крыму. Эти регионы показали двузначные и даже кратные темпы роста по сравнению с предыдущим годом.

В исследовании отмечается:

"Самый серьезный прирост туристического потока показали Севастополь (+84%), Магаданская область (+50,4%), Крым (+46,6%), Курганская (+39%) и Свердловская области (+33,2%)", — указано в исследовании.

Рост интереса к крымским курортам аналитики частично связывают с изменением туристических маршрутов после экологического инцидента в Краснодарском крае.

Перераспределение потоков и топ-10 регионов

По данным "Сбераналитики", 55,5% всех внутренних туристических поездок пришлись на десять самых популярных регионов страны. Лидером остаётся Москва, на которую пришлось 14,4% всех поездок, за ней следуют Московская область и Краснодарский край.

В десятку также вошли Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Татарстан, Свердловская, Владимирская, Ростовская и Нижегородская области.

При этом в Краснодарском крае зафиксировано снижение турпотока на 10,3%, что аналитики связывают с разливом мазута в декабре 2024 года и последующим оттоком части туристов в другие регионы.

Возраст и продолжительность поездок

Средний возраст российского туриста, путешествующего по стране, составил 44 года. При этом почти четверть поездок — 23% - приходится на туристов старшего возраста. Они чаще выбирают направления с развитой культурной и оздоровительной инфраструктурой.

Наиболее популярными у путешественников старше 55 лет стали Ленинградская и Московская области, Ставропольский край, а также Калужская, Псковская и Тверская области. Средняя продолжительность поездки по России составила 4,7 дня, а дольше всего путешествуют молодёжь 20-24 лет и люди старше 65 лет.

Гендер и доходы туристов

Женщины составили 52,8% внутреннего туристического потока. Их доля особенно высока в Калининградской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Москве и Ставрополье. Мужчины, в свою очередь, чаще выбирают регионы Сибири и Дальнего Востока.

Отдельно в исследовании отмечается рост числа туристов с высоким доходом. Доля путешественников, зарабатывающих более 100 тыс. рублей в месяц, увеличилась на 9,4 процентного пункта по сравнению с 2024 годом. Исследование основано на обезличенных данных о потребностях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц.