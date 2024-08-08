Турнир по кроссфиту закончился для одного из участников гибелью

Утром в четверг на озере в штате Техас произошел несчастный случай во время соревнований CrossFit Games. Один из участников погиб во время заплыва, сообщает Associated Press.
Организаторы выразили глубокую скорбь в связи с гибелью спортсмена и заявили о сотрудничестве с властями в расследовании инцидента.
Официально имя погибшего не разглашается. Однако, по информации издания AS, речь идет о сербском атлете Лазаре Дукиче, который принимал участие в CrossFit Games четыре раза.
Представитель пожарной службы города Форт-Уэрт сообщил, что спасатели прибыли на место происшествия около 8 часов утра после сообщения о пропаже участника во время заплыва. Тело спортсмена было обнаружено спустя час.
CrossFit Games — это ежегодные соревнования по кроссфиту, которые проводятся с 2007 года.
Кроссфит представляет собой систему тренировок высокой интенсивности, включающую элементы из различных видов спорта, таких как гимнастика, аэробика и тяжелая атлетика.
Фото: From Wikimedia Commons/ Biel Morro (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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