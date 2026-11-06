Золотая специя попала под пристальное внимание ученых: что куркума делает с кишечником и печенью

Куркумин, содержащийся в куркуме, в лабораторных и животных исследованиях проявляет противовоспалительные и антиоксидантные свойства и потенциально поддерживает кишечный барьер, однако убедительных клинических доказательств его защитного эффекта у людей пока нет, рассказала в комментарии для NewsInfo.Ru член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

Ранее сообщалось, что куркумин может помогать защищать печень от возрастных изменений, воспаления и повреждений. К такому выводу пришли авторы научного обзора, опубликованного в журнале Food & Function (F&F), которые проанализировали терапевтический потенциал этой специи для поддержания здоровья внутренних систем организма.

Писарева призвала с осторожностью относиться к результатам лабораторных тестов. Большинство значимых эффектов было зафиксировано в экспериментах на животных с применением высоких концентраций активного вещества. Обычное количество пряности, используемое при приготовлении еды, содержит существенно меньшую дозу куркумина. Для улучшения общего самочувствия также важна правильная диета, способствующая естественному восстановлению организма.

"Утверждать, что ежедневное употребление куркумы в пищу обеспечит заметную защиту от заболеваний, пока преждевременно. Но как специя она может быть полезным компонентом разнообразного рациона", — пояснила она.

По словам диетолога, низкая биодоступность куркумина не отменяет его локального взаимодействия с бактериальной средой. Тем не менее, для подтверждения реального защитного эффекта необходимы дополнительные клинические исследования на людях с точным расчетом дозировок. Важно учитывать, что на состояние органов фильтрации влияет не только рацион, но и общая гигиена, так как часто выявляется связь болезней десен с патологиями печени, требующая комплексного подхода к здоровью.

"Плохое усвоение куркумина не мешает ему действовать локально в кишечнике. Это делает исследования интересными, но чтобы подтвердить защитный эффект обычной специи, нужны клинические испытания с подобранной дозой и оценкой результатов у людей", — добавила эксперт.

Несмотря на отсутствие статуса лекарственного средства, куркуму не стоит исключать из рациона при условии ее хорошей переносимости. Специю можно добавлять в супы, гарниры и вторые блюда в качестве элемента здорового питания. Для эффективного очищения организма также рекомендуется использовать продукты с клетчаткой, которые стимулируют работу ЖКТ.

В некоторых случаях врачи советуют включать в меню ферментированную пищу для поддержания иммунитета. Стоит помнить, что даже полезные добавки не заменят полноценный рацион, так как несбалансированная диета провоцирует накопление жира в тканях печени.

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