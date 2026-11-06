Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Куркума
Куркума
© commons.wikimedia.org by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 13:36

Золотая специя попала под пристальное внимание ученых: что куркума делает с кишечником и печенью

Куркумин, содержащийся в куркуме, в лабораторных и животных исследованиях проявляет противовоспалительные и антиоксидантные свойства и потенциально поддерживает кишечный барьер, однако убедительных клинических доказательств его защитного эффекта у людей пока нет, рассказала в комментарии для NewsInfo.Ru член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

Ранее сообщалось, что куркумин может помогать защищать печень от возрастных изменений, воспаления и повреждений. К такому выводу пришли авторы научного обзора, опубликованного в журнале Food & Function (F&F), которые проанализировали терапевтический потенциал этой специи для поддержания здоровья внутренних систем организма.

Писарева призвала с осторожностью относиться к результатам лабораторных тестов. Большинство значимых эффектов было зафиксировано в экспериментах на животных с применением высоких концентраций активного вещества. Обычное количество пряности, используемое при приготовлении еды, содержит существенно меньшую дозу куркумина. Для улучшения общего самочувствия также важна правильная диета, способствующая естественному восстановлению организма.

"Утверждать, что ежедневное употребление куркумы в пищу обеспечит заметную защиту от заболеваний, пока преждевременно. Но как специя она может быть полезным компонентом разнообразного рациона", — пояснила она.

По словам диетолога, низкая биодоступность куркумина не отменяет его локального взаимодействия с бактериальной средой. Тем не менее, для подтверждения реального защитного эффекта необходимы дополнительные клинические исследования на людях с точным расчетом дозировок. Важно учитывать, что на состояние органов фильтрации влияет не только рацион, но и общая гигиена, так как часто выявляется связь болезней десен с патологиями печени, требующая комплексного подхода к здоровью.

"Плохое усвоение куркумина не мешает ему действовать локально в кишечнике. Это делает исследования интересными, но чтобы подтвердить защитный эффект обычной специи, нужны клинические испытания с подобранной дозой и оценкой результатов у людей", — добавила эксперт.

Несмотря на отсутствие статуса лекарственного средства, куркуму не стоит исключать из рациона при условии ее хорошей переносимости. Специю можно добавлять в супы, гарниры и вторые блюда в качестве элемента здорового питания. Для эффективного очищения организма также рекомендуется использовать продукты с клетчаткой, которые стимулируют работу ЖКТ.

В некоторых случаях врачи советуют включать в меню ферментированную пищу для поддержания иммунитета. Стоит помнить, что даже полезные добавки не заменят полноценный рацион, так как несбалансированная диета провоцирует накопление жира в тканях печени.

Проверено экспертом: диетолог Александр Соколов

Читайте также

Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медицинские вузы выпускают врачей, которым нужны наставники: возник неудобный вопрос 30.10.2026 в 11:10

Аллерголог Владимир Болибок оценил для NewsInfo систему наставничества в медицине.

Читать полностью » Вирус папилломы человека угрожает не только девочкам: вот почему страдают и мальчики 28.10.2026 в 13:58

Педиатр Кирилл Константинов прокомментировал NewsInfo важность вакцинации мальчиков от вируса папилломы.

Читать полностью » Холод запускает неприятные процессы у корней волос: при какой температуре шапка становится необходимой 26.10.2026 в 16:54

Косметолог Татьяна Егорова предложила NewsInfo несколько простых изменений в уходе за волосами, чтобы сохранить их здоровье в холодный период.

Читать полностью » Визажисты добиваются идеальной белизны глаз: почему после такого макияжа может понадобиться лечение 23.10.2026 в 13:11

Офтальмолог Мария Левина объяснила NewsInfo, почему использование капель для глаз в косметических целях может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

Читать полностью » Стройность может обойтись слишком дорого: уколы для похудения связали с неожиданной угрозой 20.10.2026 в 17:46

Невролог Павел Керекеша объяснил NewsInfo, как инъекции для снижения веса могут влиять на опорно-двигательный аппарат.

Читать полностью » Детские сосуды под ударом: почему проверка холестерина стала важной даже для здоровых школьников 20.10.2026 в 16:18

Педиатр Игорь Орлов рассказал NewsInfo, почему уровень холестерина у детей стал поводом для беспокойства.

Читать полностью » Россиян начнут вызывать в поликлиники по новым правилам: система может столкнуться с неожиданным препятствием 19.10.2026 в 17:56

Терапевт Павел Воробьев оценил для NewsInfo идею введения системы автоматических вызовов пациентов с высокими рисками по здоровью.

Читать полностью » Голодать после шести вечера необязательно: поздний ужин допускается с определенными продуктами 19.10.2026 в 16:00

Диетолог Алексей Калинчев объяснил NewsInfo, почему поздний ужин не может вредить организму.

Читать полностью »

Новости
На хлеб ложится, а по тарелке не убегает: из какого овоща готовят густую домашнюю икру
Общество
Инспектор ГИБДД настаивает на досмотре машины: один нюанс может сделать процедуру незаконной
Туризм
Музыка в диких гималайских предгорьях: путь в индийскую долину Зиро обернулся настоящим испытанием
Флагманские замашки без флагманской цены: чем новый седан BYD удивил покупателей в Китае
Туризм
Мировое признание достигнуто: Малайзия ворвалась в престижный перечень мест силы следующего года
Туризм
Исчезающее наследие предков: в глуши Кералы возродили производство гигантских судов без чертежей
Отбивные с корочкой, а внутри сочные: что помогает свинине не пересохнуть после сковороды
Лук томится два часа, а суп совсем не скучный: что придаёт французской классике острый характер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet