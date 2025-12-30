Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by joepyrek from Richmond, Va, USA is licensed under CC BY-SA 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:18

Осуждение атаки на резиденцию Путина расширяется: Туркмения включила нейтралитет, Киргизия — тревогу

МИД Туркмении осудил атаку дронов на резиденцию Путина — РБК

К кругу стран, публично осудивших атаку дронов на резиденцию президента России Владимира Путина, присоединились Туркмения и Киргизия. На фоне обсуждений о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине этот эпизод становится не только вопросом безопасности, но и политическим сигналом — в том числе для внешних участников переговорного процесса. Об этом сообщает РБК.

Заявление МИД Туркмении и позиция нейтралитета

МИД Туркмении заявил, что осуждает действия, которые, по оценке ведомства, угрожают международной безопасности и стабильности. В сообщении подчеркивается, что Туркменистан исходит из принципов постоянного нейтралитета и настаивает на дипломатических методах решения международных кризисов.

"Туркменистан как государство, обладающее статусом постоянного нейтралитета <…> всегда подчеркивает необходимость разрешения любых международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами", — говорится в сообщении МИД страны.

РБК отмечает, что заявление Туркмении оформлено в привычной для Ашхабада логике, где ключевой акцент делается на отказ от силовых сценариев и на необходимость переговорного подхода.

Реакция Киргизии: обеспокоенность Жапарова

Пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что Садыр Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями об атаке на резиденцию Путина. В его комментарии подчёркивается, что подобные действия могут повлиять на дипломатические усилия.

По словам Алагозова, президент Киргизии считает, что атака "подрывает текущие переговорные усилия по урегулированию украинского кризиса". Таким образом, Бишкек интерпретировал произошедшее не только как силовой эпизод, но и как фактор, способный осложнить политический процесс вокруг урегулирования.

Контекст: позиция Москвы и реакции других стран

До этого, как пишет РБК, атаку осудили президенты Казахстана и Узбекистана. В частности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время телефонных переговоров назвал произошедшее "столь безрассудными террористическими действиями киевского режима".

В Киеве отрицают организацию атаки и причастность к ней. Москва, в свою очередь, настаивает, что нападение украинских дронов на резиденцию Путина является террористической атакой, направленной на срыв мирных переговоров и против президента США Дональда Трампа. Российский МИД заявил, что если Украина не прекратит "преступную деятельность", то добиться успеха на переговорах об урегулировании конфликта Москвы и Киева будет невозможно.

