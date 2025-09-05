Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кофе в турке
Кофе в турке
© commons.wikimedia.org by Silverije is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:42

В Турции кофе пьют не для бодрости: зачем нужен этот густой напиток

В Турции чай пьют ежедневно, а кофе подают по особым случаям

В Турции чай и кофе — не только способы утолить жажду или взбодриться. Это часть культуры, ритуалы, которые сопровождают встречи, беседы и даже деловые переговоры. Понять турок — значит попробовать с ними чай или кофе.

Турецкий чай: символ повседневности

Турецкий чай пьют всегда и везде. Его заваривают в специальном двойном чайнике — "чайданлыке". В верхней части крепкий настой, в нижней — кипяток. Каждый сам регулирует крепость, смешивая в стакане оба компонента.

Подавать чай принято в маленьких стаканах-тюльпанах. Он подаётся гостям в знак уважения и гостеприимства. Даже в магазинах и на базарах вам предложат стакан чая — это жест дружбы.

Турецкий кофе: густой и терпкий

Кофе в Турции варят в джезве на песке или огне. Главное — мелкий помол и терпкий вкус. Турецкий кофе пьют медленно, маленькими глотками, иногда с кусочком лукума.

Кофейная культура связана и с гаданием: по осадку в чашке "читают будущее". Но главное — сам процесс: кофе — это повод остановиться и уделить время разговору.

Разница в роли напитков

Чай — напиток повседневный, сопровождает каждую встречу.

Кофе — напиток особый, его подают в более значимых случаях, это знак уважения и особого момента.

Современные акценты

Сегодня в Турции активно развиваются кофейни нового формата: там сочетают традиционный кофе с современными методами заваривания. Но ритуалы остаются: турецкий чай и кофе продолжают быть неотъемлемой частью культуры.

Почему это важно

Для турков напитки — это язык общения. Чай и кофе — символ гостеприимства, уважения и близости. И если вы хотите почувствовать настоящий дух Турции, начните с чашки, которую вам предложат.

