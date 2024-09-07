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Рататуй по-турецки: может быть вкусным гарниром или аппетитным основным блюдом
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  • Опубликована сегодня в 5:03

Много спелых овощей и сочные мясные котлетки: готовим рататуй по-турецки

Рататуй по-турецки: может быть вкусным гарниром или аппетитным основным блюдом

Рататуй по-турецки — это вкусное сочетание мясных котлет и запечённых овощей в пикантном соусе.

Ингредиенты:

  • 1 баклажан,
  • 1 кабачок,
  • 2 картофелины,
  • 2 сладких перца,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 500 г говяжьего фарша,
  • 1 луковица,
  • зелень — по вкусу,
  • соль, молотый перец, кориандр — по вкусу.

Процесс приготовления

  1. Нарезать овощи кружочками толщиной 0,5 см.
  2. Обжарить картофель, баклажаны и кабачки на сухой сковороде или сковороде-гриль.
  3. Смешать фарш с луком, зеленью, специями и солью. Сформировать котлеты.
  4. Обжарить котлеты на сковороде.
  5. Выложить овощи и котлеты в форму, чередуя их.
  6. Приготовить томатный соус: смешать томатную пасту с водой, добавить соль, сахар, острый перец и чеснок.
  7. Залить овощи томатным соусом и запекать в духовке при температуре 220 градусов в течение 15 минут, затем снизить температуру до 180 градусов и запекать ещё 15 минут.

Готовый рататуй посыпать зеленью и подавать горячим.

Фото: commons.wikimedia.org/ Arnaud 25 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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