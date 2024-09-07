Много спелых овощей и сочные мясные котлетки: готовим рататуй по-турецки

Рататуй по-турецки — это вкусное сочетание мясных котлет и запечённых овощей в пикантном соусе.
Ингредиенты:
- 1 баклажан,
- 1 кабачок,
- 2 картофелины,
- 2 сладких перца,
- 1 зубчик чеснока,
- 500 г говяжьего фарша,
- 1 луковица,
- зелень — по вкусу,
- соль, молотый перец, кориандр — по вкусу.
Процесс приготовления
- Нарезать овощи кружочками толщиной 0,5 см.
- Обжарить картофель, баклажаны и кабачки на сухой сковороде или сковороде-гриль.
- Смешать фарш с луком, зеленью, специями и солью. Сформировать котлеты.
- Обжарить котлеты на сковороде.
- Выложить овощи и котлеты в форму, чередуя их.
- Приготовить томатный соус: смешать томатную пасту с водой, добавить соль, сахар, острый перец и чеснок.
- Залить овощи томатным соусом и запекать в духовке при температуре 220 градусов в течение 15 минут, затем снизить температуру до 180 градусов и запекать ещё 15 минут.
Готовый рататуй посыпать зеленью и подавать горячим.
Фото: commons.wikimedia.org/ Arnaud 25 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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