Много спелых овощей и сочные мясные котлетки: готовим рататуй по-турецки

Рататуй по-турецки: может быть вкусным гарниром или аппетитным основным блюдом

Рататуй по-турецки — это вкусное сочетание мясных котлет и запечённых овощей в пикантном соусе.

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