Турецкие квартиры ломают привычные правила: прихожая исчезает, а гостиная становится дворцом

Жизнь в Турции за пределами туристических курортов способна удивить иностранцев, особенно когда речь заходит о квартирах и домах. Здесь редко встретишь привычные планировки и отделку — турецкое жильё отражает особенности климата, культуру и местные традиции.

Уникальные планировки

Каждый дом в Турции — индивидуальный проект. Две одинаковые квартиры найти непросто: архитекторы стремятся к разнообразию. При этом есть общие принципы — самая просторная комната всегда отводится под гостиную, которая нередко совмещена с кухней и столовой. Спальни делают меньше по площади, но часто с собственными санузлами.

Отсутствие прихожей

Многие приезжие удивляются, что в турецких квартирах нет привычной прихожей. Сразу с порога гости попадают в общую зону или гостиную. Для жителей холодных стран это может показаться неудобным, но в мягком климате Турции нет необходимости хранить объёмные пальто и шубы. Лёгкий гардероб решает вопрос хранения одежды.

Особая классификация

В объявлениях об аренде и продаже квартир в Турции не встретишь привычных "однушек" и "двушек". Вместо этого используется система "1+1", "2+1" и так далее. Первая цифра обозначает количество спален, вторая — гостиных. К примеру, "3+1" — это квартира с тремя спальнями и одной гостиной. Чаще всего встречаются просторные апартаменты и виллы, включая дуплексы и пентхаусы.

Плитка вместо паркета

Турция является одним из крупнейших производителей керамики, поэтому плитка в интерьере — норма. Ею выкладывают полы во всех комнатах, даже в спальнях. Это практичное решение для жаркого климата: плитка сохраняет прохладу и легко моется. Для уюта турки часто стелют ковры, добавляя колорит в интерьер.

Два вида туалетов

Интересная особенность турецкого быта — наличие сразу двух типов туалетов в одной квартире. Помимо привычного унитаза, можно встретить и традиционный "турецкий" вариант — отверстие в полу. Такое наследие османской эпохи до сих пор востребовано. Дополнительно рядом почти всегда есть ковшик или душ-биде.

Жильё в Турции — это сочетание современного комфорта и национальных традиций. Для иностранца оно может показаться непривычным, но именно в этом и заключается его особая атмосфера.