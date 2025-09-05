Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Tanyel is licensed under CC BY-SA 3.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:55

Кафе, где завтракают по три часа: новая мода Стамбула захватывает туристов

Что включает турецкий завтрак: чай, каймак и десятки закусок

В Турции утро — это не спешка, а настоящий праздник. Завтрак здесь называют kahvaltı, что дословно значит "перед кофе". Это целый ритуал, который объединяет семью за столом и поражает туристов своим размахом.

Щедрый стол

Турецкий завтрак отличается разнообразием. На стол одновременно подают десятки блюд:

  • свежие овощи — огурцы, помидоры, зелень;
  • несколько видов сыра, оливки, яйца;
  • джемы, мёд и тахин с патокой (tahin-pekmez);
  • хлеб и лепёшки, которые всегда свежие;
  • колбасы, сосиски или традиционные блюда из яиц — менемен.

Главная "звезда" — мед с густыми сливками каймак. Это лакомство туристы запоминают навсегда.

Чай вместо кофе

Несмотря на то что Турция известна кофе, за завтраком пьют чай. Его заваривают в двойном чайнике и подают в традиционных стаканах-тюльпанах. Чай сопровождает трапезу и символизирует гостеприимство.

Семейная традиция

Завтрак — это больше, чем еда. В Турции он превращается в семейное событие. Особенно по выходным, когда за столом собираются родственники и друзья. Это время для общения, обмена новостями и неспешного начала дня.

Что удивляет туристов

Многих поражает масштаб: завтрак выглядит как полноценный обед. Удивляет и щедрость — даже в маленьких кафе стол ломится от закусок. Но главное — атмосфера: нет спешки, всё построено вокруг общения.

Современные акценты

Сегодня в Стамбуле и крупных городах популярны завтрак-кафе. Там можно провести несколько часов за трапезой, пробуя десятки закусок. Для туриста это лучший способ почувствовать культуру Турции изнутри.

