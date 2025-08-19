Секретный штрих к обычным помидорам — и на столе восточная закуска

Турецкая кухня умеет удивлять простыми, но изысканными сочетаниями. Даже привычные овощи здесь звучат по-новому: яркий вкус жареных томатов в тандеме с нежным йогуртовым соусом превращают лёгкий салат в полноценное блюдо.

Ингредиенты

400 г помидоров черри

80 г микса зелёных салатов

1 зубчик чеснока

200 г йогурта

3 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

Как приготовить

Секрет блюда — в простоте и правильной последовательности.

Разрежьте помидоры пополам и обжарьте их на среднем огне на разогретой сковороде с оливковым маслом, пока не появится лёгкая карамельная корочка.

Для соуса соедините йогурт, столовую ложку оливкового масла, измельчённый чеснок, соль и немного свежемолотого перца. Масса должна получиться однородной и слегка пикантной.

На большую тарелку выложите зелёный салат. Сверху распределите тёплые помидоры и щедро полейте всё молочным соусом.

В итоге, блюдо получается лёгким, но при этом с насыщенным вкусом. Оно прекрасно подойдёт как самостоятельный перекус или в качестве гарнира к мясу и рыбе. Турецкий салат с жареными помидорами — это отличный способ добавить в повседневное меню восточные краски.