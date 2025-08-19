Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат из огурцов и помидоров
Салат из огурцов и помидоров
© commons.wikimedia.org by Melaad2009 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Секретный штрих к обычным помидорам — и на столе восточная закуска

Рецепт салата по-турецки: жареные помидоры, зелень и йогуртовый соус

Турецкая кухня умеет удивлять простыми, но изысканными сочетаниями. Даже привычные овощи здесь звучат по-новому: яркий вкус жареных томатов в тандеме с нежным йогуртовым соусом превращают лёгкий салат в полноценное блюдо.

Ингредиенты

  • 400 г помидоров черри
  • 80 г микса зелёных салатов
  • 1 зубчик чеснока
  • 200 г йогурта
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец по вкусу

Как приготовить

Секрет блюда — в простоте и правильной последовательности.

  • Разрежьте помидоры пополам и обжарьте их на среднем огне на разогретой сковороде с оливковым маслом, пока не появится лёгкая карамельная корочка.
  • Для соуса соедините йогурт, столовую ложку оливкового масла, измельчённый чеснок, соль и немного свежемолотого перца. Масса должна получиться однородной и слегка пикантной.
  • На большую тарелку выложите зелёный салат. Сверху распределите тёплые помидоры и щедро полейте всё молочным соусом.

В итоге, блюдо получается лёгким, но при этом с насыщенным вкусом. Оно прекрасно подойдёт как самостоятельный перекус или в качестве гарнира к мясу и рыбе. Турецкий салат с жареными помидорами — это отличный способ добавить в повседневное меню восточные краски.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач объяснила, как сладкий кофе с молоком влияет на гормоны и кожу вчера в 21:16

Слаще яда: этот любимый женский напиток оказался вреднее алкоголя

Почему сладкий кофе с молоком опаснее алкоголя? Эндокринолог раскрывает, как популярный утренний напиток незаметно разрушает женский организм изнутри.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Вялов назвал продукты, которые бодрят не хуже кофе вчера в 20:16

Кофе прячется от стыда: эти обычные продукты заменили его в утренней кружке

Какие продукты могут заменить кофе и даже превзойти его по бодрящему эффекту? Гастроэнтеролог делится вкусными сочетаниями, которые дают заряд энергии на весь день.

Читать полностью » Раствор соли и сахара убирает горечь печени за 30–60 минут вчера в 18:28

Вчера — горькая и жёсткая, сегодня — нежная и ароматная: секрет вымачивания печени

Узнайте, как правильно вымачивать печень в растворе с солью и сахаром, чтобы убрать горечь и получить нежный вкус.

Читать полностью » Шоковая заморозка мелкими кристаллами льда сохраняет вкус и аромат перца вчера в 17:42

Хозяйки жалуются: замороженный перец разваливается — но есть идеальное решение

Узнайте как правильно заморозить перец на зиму, чтобы он сохранил вкус, цвет и текстуру. 5 простых советов для идеальной заморозки перца.

Читать полностью » Гренки с творогом и корицей превращаются в сладкий десерт к чаю вчера в 16:33

Не успеете моргнуть — гренки исчезнут со стола быстрее, чем вы их пожарите: 4 варианта приготовления

Забудьте о классических гренках! Узнайте 4 способа приготовить это блюдо по-новому: с мясом, творогом, сосисками и даже кабачком.

Читать полностью » Соль, добавленная в середине готовки, удерживает влагу и улучшает прожарку картофеля вчера в 15:24

Хотели хрустящую картошку, а получили тушёную? Ошибки, которые всё портят

Устали от прилипшей и недожаренной картошки? Узнайте три главные хитрости, как сделать жареную картошку идеальной.

Читать полностью » Как приготовить куриные грудки с хрустящей корочкой: пошаговая инструкция вчера в 14:38

Хрустящая корочка и нежное мясо: как совместить несовместимое

Хотите приготовить что-то вкусное и простое? Куриные грудки в панировке — идеальный выбор! Сочное мясо с хрустящей корочкой готовится всего за 30 минут. Попробуйте и убедитесь сами!

Читать полностью » Яйцо пашот готовится в микроволновке за одну минуту без уксуса и кастрюли вчера в 14:18

Восхитительное яйцо пашот за минуту — и никакого кипятка по всей плите

Идеальное яйцо пашот можно легко приготовить в микроволновке за 60 секунд. Узнайте все секреты и проверьте, как это просто.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

5 креативных идей: как использовать поврежденные терракотовые горшки
Авто и мото

Коллекция автомобилей Алена Делона: Ferrari, Maserati и Lancia из его гаража
Спорт и фитнес

Тренеры рассказали, как выполнять программу с гребным тренажёром и медболом для разных уровней
Туризм

Кофейни Дубая на Джумейра-Бич-Роуд и Al Wasl Road: где попробовать флэт-уайт и матча
Дом

Мята, алоэ и лаванда улучшают сон и настроение
Красота и здоровье

Врач Елена Павлова: курение снижает концентрацию и работоспособность
Наука и технологии

Япония открыла первую промышленную осмотическую электростанцию во Фукуоке
Спорт и фитнес

Дэвид Ньюман: прыжки на скакалке развивают мышцы ног и укрепляют сердце
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru