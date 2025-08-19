Секретный штрих к обычным помидорам — и на столе восточная закуска
Турецкая кухня умеет удивлять простыми, но изысканными сочетаниями. Даже привычные овощи здесь звучат по-новому: яркий вкус жареных томатов в тандеме с нежным йогуртовым соусом превращают лёгкий салат в полноценное блюдо.
Ингредиенты
- 400 г помидоров черри
- 80 г микса зелёных салатов
- 1 зубчик чеснока
- 200 г йогурта
- 3 ст. л. оливкового масла
- соль и перец по вкусу
Как приготовить
Секрет блюда — в простоте и правильной последовательности.
- Разрежьте помидоры пополам и обжарьте их на среднем огне на разогретой сковороде с оливковым маслом, пока не появится лёгкая карамельная корочка.
- Для соуса соедините йогурт, столовую ложку оливкового масла, измельчённый чеснок, соль и немного свежемолотого перца. Масса должна получиться однородной и слегка пикантной.
- На большую тарелку выложите зелёный салат. Сверху распределите тёплые помидоры и щедро полейте всё молочным соусом.
В итоге, блюдо получается лёгким, но при этом с насыщенным вкусом. Оно прекрасно подойдёт как самостоятельный перекус или в качестве гарнира к мясу и рыбе. Турецкий салат с жареными помидорами — это отличный способ добавить в повседневное меню восточные краски.
