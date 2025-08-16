Взрыв вкуса: как баклажаны с фаршем покоряют даже самых привередливых гурманов
Хотите удивить гостей или порадовать семью необычным, но простым блюдом? Попробуйте приготовить баклажаны по-турецки с фаршем — сочные, пряные и невероятно аппетитные!
Ингредиенты
- Баклажаны — 3 шт. (средние)
- Растительное масло — 50 мл
- Сушеный базилик — 1/2 ч. л.
- Мясной фарш — 500 г (говядина, баранина или смешанный)
- Помидоры — 150 г
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Специи: базилик, майоран, чёрный перец, соль — по вкусу
Как приготовить
Вымойте баклажаны, срежьте кожицу полосками, оставляя часть нетронутой. Сделайте глубокий продольный разрез, не доходя до конца. Посолите, оставьте на 20 минут, затем промойте и обсушите. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте баклажаны до золотистой корочки. Выложите их на салфетку, чтобы убрать лишний жир.
Лук нарежьте кубиками, обжарьте до прозрачности. Добавьте фарш и чеснок, тушите 15-20 минут, разбивая комочки. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу, нарежьте и добавьте к фаршу. Тушите ещё 10 минут. Приправьте специями.
Выложите баклажаны на противень, раздвиньте края и заполните фаршем. Запекайте при 180°C 25-30 минут. Готовое блюдо украсьте свежей зеленью и подавайте горячим!
Почему стоит попробовать?
- Яркий вкус — сочетание пряностей и сочной мякоти баклажанов.
- Сытное и красивое блюдо — отлично подойдёт для праздничного стола.
- Простота приготовления — несмотря на несколько этапов, рецепт доступен даже новичкам.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru