Взрыв вкуса: как баклажаны с фаршем покоряют даже самых привередливых гурманов

Хотите удивить гостей или порадовать семью необычным, но простым блюдом? Попробуйте приготовить баклажаны по-турецки с фаршем — сочные, пряные и невероятно аппетитные!

Ингредиенты

Баклажаны — 3 шт. (средние)

Растительное масло — 50 мл

Сушеный базилик — 1/2 ч. л.

Мясной фарш — 500 г (говядина, баранина или смешанный)

Помидоры — 150 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Растительное масло — 2 ст. л.

Специи: базилик, майоран, чёрный перец, соль — по вкусу

Как приготовить

Вымойте баклажаны, срежьте кожицу полосками, оставляя часть нетронутой. Сделайте глубокий продольный разрез, не доходя до конца. Посолите, оставьте на 20 минут, затем промойте и обсушите. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте баклажаны до золотистой корочки. Выложите их на салфетку, чтобы убрать лишний жир.

Лук нарежьте кубиками, обжарьте до прозрачности. Добавьте фарш и чеснок, тушите 15-20 минут, разбивая комочки. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу, нарежьте и добавьте к фаршу. Тушите ещё 10 минут. Приправьте специями.

Выложите баклажаны на противень, раздвиньте края и заполните фаршем. Запекайте при 180°C 25-30 минут. Готовое блюдо украсьте свежей зеленью и подавайте горячим!

Почему стоит попробовать?