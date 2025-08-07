Что общего у турецкого стрит-фуда и домашнего уюта? Разгадка в одном рецепте
Ароматные, сочные и невероятно вкусные — чиг кефте покоряют с первого укуса! Это блюдо — настоящий символ турецкой кухни, где каждая специя играет свою роль, а сочетание мяса и овощей создаёт идеальную гармонию.
Почему стоит попробовать?
Богатый вкус — зира, паприка и свежая зелень делают котлеты по-настоящему пикантными.
Универсальность — можно использовать говяжий, бараний фарш или их смесь.
Яркая подача — сочные овощи и золотистая картошка превращают блюдо в праздник для глаз.
Ингредиенты
- Говяжий фарш — 400 г
- Картофель — 500 г
- Болгарский перец — 2 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Лук — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Петрушка, мята — по пучку
- Панировочные сухари — 3 ст. л.
- Зира, паприка, соль, перец — по вкусу
Как приготовить
Подготовьте овощи: картошку нарежьте дольками, перец — полосками, помидоры — крупными дольками. Замесите фарш: смешайте мясо, лук, яйцо, сухари, зелень и специи. Дайте ему "отдохнуть" 15 минут.
Сформируйте котлеты продолговатой формы и обжарьте до румяной корочки. Обжарьте картофель, затем выложите в казан слоями: картошка, котлеты, помидоры и перец. Тушите под крышкой 40 минут, добавив немного воды.
Совет: подавайте с зеленью и долькой лимона — это усилит вкус!
Полезные нюансы
- Фарш лучше готовить самостоятельно — так котлеты будут сочнее.
- Картофель выбирайте плотных сортов, чтобы не потерял форму.
- Специи можно регулировать — добавить немного острого перца для пикантности.
