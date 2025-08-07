Что общего у турецкого стрит-фуда и домашнего уюта? Разгадка в одном рецепте

Ароматные, сочные и невероятно вкусные — чиг кефте покоряют с первого укуса! Это блюдо — настоящий символ турецкой кухни, где каждая специя играет свою роль, а сочетание мяса и овощей создаёт идеальную гармонию.

Почему стоит попробовать?

Богатый вкус — зира, паприка и свежая зелень делают котлеты по-настоящему пикантными.

Универсальность — можно использовать говяжий, бараний фарш или их смесь.

Яркая подача — сочные овощи и золотистая картошка превращают блюдо в праздник для глаз.

Ингредиенты

Говяжий фарш — 400 г

Картофель — 500 г

Болгарский перец — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Петрушка, мята — по пучку

Панировочные сухари — 3 ст. л.

Зира, паприка, соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Подготовьте овощи: картошку нарежьте дольками, перец — полосками, помидоры — крупными дольками. Замесите фарш: смешайте мясо, лук, яйцо, сухари, зелень и специи. Дайте ему "отдохнуть" 15 минут.

Сформируйте котлеты продолговатой формы и обжарьте до румяной корочки. Обжарьте картофель, затем выложите в казан слоями: картошка, котлеты, помидоры и перец. Тушите под крышкой 40 минут, добавив немного воды.

Совет: подавайте с зеленью и долькой лимона — это усилит вкус!

Полезные нюансы