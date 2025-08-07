Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куриные котлеты с папоротником и чесночным соусом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:02

Что общего у турецкого стрит-фуда и домашнего уюта? Разгадка в одном рецепте

Рецепт турецких котлет чиг кефте: ингредиенты и способ приготовления

Ароматные, сочные и невероятно вкусные — чиг кефте покоряют с первого укуса! Это блюдо — настоящий символ турецкой кухни, где каждая специя играет свою роль, а сочетание мяса и овощей создаёт идеальную гармонию.

Почему стоит попробовать?

Богатый вкус — зира, паприка и свежая зелень делают котлеты по-настоящему пикантными.
Универсальность — можно использовать говяжий, бараний фарш или их смесь.
Яркая подача — сочные овощи и золотистая картошка превращают блюдо в праздник для глаз.

Ингредиенты

  • Говяжий фарш — 400 г
  • Картофель — 500 г
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Петрушка, мята — по пучку
  • Панировочные сухари — 3 ст. л.
  • Зира, паприка, соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Подготовьте овощи: картошку нарежьте дольками, перец — полосками, помидоры — крупными дольками. Замесите фарш: смешайте мясо, лук, яйцо, сухари, зелень и специи. Дайте ему "отдохнуть" 15 минут.

Сформируйте котлеты продолговатой формы и обжарьте до румяной корочки. Обжарьте картофель, затем выложите в казан слоями: картошка, котлеты, помидоры и перец. Тушите под крышкой 40 минут, добавив немного воды.

Совет: подавайте с зеленью и долькой лимона — это усилит вкус!

Полезные нюансы

  • Фарш лучше готовить самостоятельно — так котлеты будут сочнее.
  • Картофель выбирайте плотных сортов, чтобы не потерял форму.
  • Специи можно регулировать — добавить немного острого перца для пикантности.

