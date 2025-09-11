Это дерево переживает засуху и время: турецкий орешник бросает вызов климату

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Турецкий орешник в природе
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:12

Специалисты отметили устойчивость турецкого орешника к засухе и его ценность

Лесоразведение становится одним из ключевых направлений в борьбе с изменением климата. Внимание специалистов всё чаще привлекает турецкий орешник (Corylus colurna L.) — дерево, которое сочетает декоративность, устойчивость к засухе и ценность плодов.

Родина и распространение

Естественная среда обитания орешника — Юго-Восточная Европа, Кавказ, Малая Азия и Северный Иран. Считается, что именно здесь находится центр его происхождения. Сегодня культуру активно разводят в Турции, а также в США, в штатах Орегон и Вашингтон.

Особенности внешнего вида

Дерево может достигать 25 метров и жить до 200 лет. В молодости крона имеет правильную конусообразную форму, а с возрастом становится раскидистой. Листья крупные, яйцевидные, к осени окрашиваются в жёлтый цвет. Орехи мелкие, собраны в грозди, по размеру меньше привычного фундука, но отличаются насыщенным вкусом.

Посадка и уход

Собирать орехи рекомендуется осенью, сразу после созревания. При правильной подготовке всхожесть семян достигает 70%. Первые годы требуют повышенного внимания — пересадка возможна только в молодом возрасте. Для выращивания лучше подходят глубокие и структурированные почвы: чернозём, гумусный песок, бурые лесные грунты.

Орешник хорошо переносит засушливый климат, загрязнённый городской воздух и перепады температуры. Для лесных плантаций используют двухлетние саженцы с закрытой корневой системой, высаженные с плотностью около 3500 растений на гектар. Первые 4-5 лет необходим регулярный уход и защита.

Ценность древесины

Хотя сегодня древесина турецкого орешника используется редко, в прошлом её применяли для изготовления мебели ручной работы. Благодаря светло-розоватому оттенку её называли "розовым деревом". По прочности и плотности этот материал превосходит бук, что делает его перспективным сырьём для мебельной и интерьерной индустрии.

Пищевая ценность орехов

Орехи отличаются высоким содержанием белка, клетчатки, витаминов группы В и Е, а также минералов — железа, калия и фосфора. Масла в них много, но оно полезно для сердца и сосудов и не повышает уровень холестерина. Именно поэтому орешник ценят не только в домашнем саду, но и в пищевой промышленности, особенно в кондитерском производстве.

Роль в будущем лесном хозяйстве

Турецкий орешник может стать важным элементом адаптивного лесопользования. Его устойчивость к засухе и долговечность позволяют рассматривать эту культуру как одну из перспективных пород для лесоразведения в условиях климатических изменений. Такое дерево объединяет сразу три ценности: экологическую, экономическую и декоративную.

