Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Подняться с пола — как будто ничего сложного, но мышцы горят сильнее, чем после штанги

Физиотерапевты: турецкий подъём развивает баланс и снижает риск травм плеча

Турецкий подъём — упражнение, которое совмещает силовую работу, координацию и тренировку стабильности. Несмотря на простую идею — подняться с пола с весом над головой, — движение развивает сразу несколько мышечных групп и формирует правильные двигательные привычки. Именно поэтому его используют и атлеты, и физиотерапевты.

Почему турецкий подъём так ценен

Главная особенность упражнения в том, что нагрузка распределяется неравномерно. Снаряд находится только в одной руке, а значит, всё тело вынуждено компенсировать дисбаланс. Это активирует мышцы корпуса, плечевой пояс и ноги. В процессе включаются грудь, трицепс, широчайшие, косые и прямые мышцы живота, ягодицы и бёдра.

Кроме силы, турецкий подъём прокачивает баланс и мобильность. Когда рука с весом стабильно остаётся над головой, человек учится правильно включать лопатки, защищая плечевые суставы от травм.

Какой инвентарь использовать

Чаще всего упражнение выполняют с гирей. Её смещённый центр тяжести создаёт дополнительную нестабильность и делает нагрузку эффективнее.

Подойдут и другие варианты: гантель, диск от штанги или даже бутылка с водой. Главное — подобрать вес под уровень подготовки:

  • новичкам — 4-6 кг для женщин и 8-12 кг для мужчин;

  • средний уровень — 6-8 кг и 12-16 кг соответственно;

  • опытным атлетам — от 8-12 кг для женщин и 16-24 кг для мужчин.

Советы шаг за шагом

  1. Лягте на спину, согните одну ногу, другая остаётся прямой. Снаряд в вытянутой руке над грудью.

  2. Перекатитесь на бок, помогите второй рукой выжать гирю вверх.

  3. Поднимитесь на локоть, затем — на ладонь. Взгляд фиксируйте на снаряде.

  4. Поднимите таз, заведите свободную ногу назад и поставьте на колено.

  5. Разверните бёдра вперёд, корпус выпрямите.

  6. Поднимитесь полностью, сохраняя руку с весом заблокированной.

  7. Вернитесь в исходное положение, повторив шаги в обратной последовательности.

Усложнённый вариант

Есть техника с полным разгибанием в тазобедренных суставах. В ней таз поднимается выше, а ягодицы получают больше нагрузки. Такой вариант подойдёт тем, кто уже освоил базовую форму.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Подтягивание гири одной рукой → риск перегрузить бицепс → помогайте второй рукой при подъёме.

  • Проседание плеча при опоре → снижение стабильности и нагрузка на сустав → держите плечи в линии, раскрытыми.

  • Сгибание руки с весом → потеря фиксации и риск травмы → удерживайте локоть заблокированным всё время.

А что если…

Если нет гири, можно использовать гантель или даже эластичную резину. В домашних условиях подойдут бутылки с песком или водой. Главное — соблюдать технику и не спешить.

FAQ

Как часто выполнять турецкий подъём?
Оптимально 1-2 раза в неделю, в начале тренировки.

Сколько повторений делать новичку?
Начните с 3 подъёмов на каждую руку, постепенно доведите до 5 без отдыха.

Что лучше — гиря или гантель?
Гиря сложнее и эффективнее для плеча, гантель — безопаснее для освоения техники.

Мифы и правда

  • Миф: турецкий подъём — это только для опытных спортсменов.

  • Правда: при лёгком весе упражнение подходит даже новичкам.

  • Миф: оно развивает только плечи.

  • Правда: работает всё тело, особенно мышцы кора и ног.

  • Миф: техника слишком сложная.

  • Правда: при пошаговом разборе движение легко освоить.

3 интересных факта

  1. В старых цирковых труппах турецкий подъём использовали как тест силы и ловкости.

  2. Упражнение часто входит в программы реабилитации плеч после травм.

  3. Современные кроссфит-атлеты применяют его для развития функциональной силы.

Исторический контекст

Турецкий подъём имеет корни в традиционной борьбе и тренировках османских воинов. Умение подняться с оружием над головой считалось символом силы и готовности к бою. В XX веке движение перекочевало в спортзал и стало популярным в гиревом спорте и функциональном фитнесе.

