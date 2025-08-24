Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:30

Турецкий подъем с гирей — короткий путь к силе без бесконечных тренировок

Фитнес-тренеры назвали пользу турецкого подъема для силы и стабильности тела

Иногда кажется, что даже просто встать с дивана — подвиг. А теперь представьте: вы начинаете лежа на полу, и при этом удерживаете гирю над головой. Именно так выглядит турецкий подъем (Turkish get-up) — одно из самых эффективных упражнений на силу и функциональность, которое проверяет выносливость не только мышц, но и нервной системы.

Что такое турецкий подъем?

Это сложное многокомпонентное движение, в котором вы переходите из положения лежа в полную стойку, держа гирю над плечом. Каждое действие требует точной координации, а нагрузка распределяется на все основные группы мышц. Не зря профессиональные тренеры считают TGU "универсальным экзаменом" для тела.

Чтобы освоить это упражнение, важно не гнаться за большим весом. Начинайте с минимальной нагрузки — даже пустая рука в сжатый кулак подойдет, если вы новичок. Со временем можно переходить к гирям или гантелям. Американский совет по фитнесу рекомендует начинать с 1 сета по 2-4 повторения, постепенно увеличивая нагрузку.

Как правильно выполнять TGU

Ключевое правило — всегда держать взгляд на гире.

Основные этапы:

  • Лягте на бок, возьмите гирю в правую руку и перевернитесь на спину.
  • Выпрямите руку с гирей вверх, другая рука и нога остаются под углом 45°.
  • Поднимитесь на локоть, затем на руку.
  • Переставьте стопу, поднимите бедра и заведите левую ногу назад, встав на колено.
  • Перейдите в выпад и поднимитесь в стойку.
  • Выполните все шаги в обратном порядке, чтобы вернуться на пол.

Важно: завершайте повтор только после того, как гиря окажется безопасно на земле.

Польза турецкого подъема

  • Сила всего тела. Упражнение задействует ноги, корпус, спину, плечи и руки, формируя мышечный баланс.
  • Мобильность и стабильность. Каждое движение развивает гибкость суставов и одновременно укрепляет связки и мышцы-стабилизаторы, снижая риск травм.
  • Кардионагрузка. Даже одно повторение заставит сердце биться чаще. Это отличный вариант для тех, кто не любит беговую дорожку, но хочет развить выносливость.

Интересный факт: упражнение имеет военные корни. Воины Османской империи использовали его как тест на силу и готовность к бою — ведь только тот, кто мог уверенно подняться с оружием, считался настоящим бойцом.

Вариации для разного уровня подготовки

  • Освойте движение без веса.
  • Разделяйте упражнение на части, тренируя сложные этапы по отдельности.
  • Используйте вместо гири гантель — так возрастает нагрузка на стабилизаторы плеча.
  • Добавляйте жимы над головой в процессе подъема.
  • Пробуйте делать несколько повторов подряд, не опуская гирю.

Турецкий подъем — не просто упражнение, а целая философия движения. Он учит тело работать как единое целое, развивает силу, выносливость и контроль. Освоив его, вы получите инструмент, который улучшит любые другие тренировки.

