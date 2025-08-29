Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:12

Напиток, который запрещали султаны и боготворили поэты: судьба турецкого кофе

Турецкий кофе включён ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия

Кто бы мог подумать, что маленькая чашечка густого и горьковатого напитка может хранить в себе пять веков истории, целый культурный пласт и даже судьбу? Турецкий кофе — это не просто бодрящий глоток, а часть наследия, ритуал общения и символ, занесённый в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

От Йемена до Босфора

Истоки турецкого кофе вовсе не турецкие. Первым его оценили йеменские суфии в XV веке, используя напиток, чтобы не заснуть во время ночных молитв. В Османскую империю кофе попал в 1538 году вместе с завоеванием Йемена султаном Сулейманом Великолепным. Уже через год ароматные зёрна достигли Константинополя.

К середине XVI века в Стамбуле открылись первые "кахвеханы" — кофейни, которые быстро стали центрами городской жизни. Приготовление в джезве, маленькой турке с длинной ручкой, отличало турецкий кофе от других способов. Он не варился привычным образом, а томился, словно суп, в воде — результатом становился густой нефильтрованный напиток с пенкой, символом качества.

Кофейные войны и сомнения властей

Не все были в восторге от нового увлечения. Власти и религиозные деятели видели в кофейнях рассадник неподобающих разговоров и даже угрозу государству. Так, в Мекке напиток был запрещён в 1511 году, а позднее и султаны неоднократно пытались закрывать заведения. Однако кофе выжил — как в Османской империи, так и в Европе, где, например, Карл II в Англии считал кофейни рассадником "антидворцовых идей".

Ритуал и символ

Турецкий кофе — это не про спешку. Его подают в крошечных чашках с водой и кусочком лукума. Пить нужно медленно, давая гуще осесть. А после — гадание на кофейной гуще, тассография. Чашку переворачивают, и причудливые узоры становятся поводом для импровизированных историй. Рыба сулит удачу, птица — путешествие.

Хотя исламская традиция относится к гаданию настороженно, тассография воспринимается как игра и способ общения. "Мы делаем это ради удовольствия", — говорит Седен Доган, исследовательница и уроженка Турции. Для неё этот ритуал — это рассказывание историй и обмен позитивом.

Кофе в любви и в браке

В Турции кофе стал частью и свадебных обычаев. Будущая невеста готовит напиток для жениха и его семьи. Иногда она добавляет в чашку жениха щедрую порцию соли: если тот пьёт без жалоб, значит, обладает терпением и достоинством.

От Стамбула до Лондона

Кофейная мода быстро дошла до Европы. Первую лондонскую кофейню в 1652 году открыла служанка турецкого торговца Паскуа Розе. За копейки там можно было бесконечно пить кофе и вести оживлённые беседы. Подобно стамбульским "кахвеханам", они стали местами, где рождались идеи, новости и даже заговоры.

Традиция или бренд?

Почему турецкий кофе не стал мировым брендом, как эспрессо? Исследовательница Мерин Север считает, что причина в том, что он остался "ритуалом для семьи". Молодёжь предпочитает модные напитки, а турецкий кофе чаще пьют с родителями. Другие, напротив, уверены: его сила — в сохранении традиций.

Впрочем, за пределами Турции интерес к этому напитку растёт. В Лондоне Айше Капусуз проводит мастер-классы, а в Нью-Йорке Улуч Ульген устраивает целые театрализованные церемонии кофе и гадания. "Американцы выпивают его до последней капли", — улыбается он.

Где попробовать настоящий турецкий кофе

Чтобы оценить вкус по-настоящему, ищите заведения, где кофе медленно готовят в джезве на песке и подают с густой пеной. В Стамбуле это легендарный Hafiz Mustafa, Mandabatmaz на Истикляль и Nuri Toplar на Египетском базаре. Современный вариант можно найти в Hacı Bekir в районе Кадыкёй. А за "чтением чашки" лучше всего отправиться в Султанахмет или Бейоглу, где вам предложат не столько предсказание, сколько красивую историю.

Турецкий кофе — это не просто напиток. Это связь поколений, способ общения и живая традиция, в которой даже горечь превращается в удовольствие.

