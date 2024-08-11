Instagram в Турции собираются разблокировать после девятидневного ограничения

Власти Турции сообщили о начале восстановления доступа к социальной сети Instagram (принадлежащей Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) после девятидневного ограничения, как сообщает турецкое издание Hürriyet.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, по данным Hürriyet, заявил, что доступ к Instagram будет разблокирован с 21:30 субботы (совпадает с московским временем) после успешных переговоров с представителями социальной сети, в ходе которых они согласились выполнить требования турецкого правительства.

Министр подчеркнул, что власти страны ожидают от социальных сетей соблюдения турецкого законодательства.

Напомним, доступ к Instagram был ограничен в Турции со 2 августа. Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун ранее выразил недовольство решением Instagram блокировать публикации с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

В свою очередь, в Meta опровергали обвинения в нежелании сотрудничать с турецкими властями, указывая на то, что за первую половину 2024 года по запросу Турции было удалено почти 2,5 тысячи публикаций.

Издание Hürriyet отмечает значимость Instagram для турецкого общества, учитывая, что 60-70% из 85-миллионного населения страны являются пользователями этой социальной сети.

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