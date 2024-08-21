Санкционные меры, введённые против Российской Федерации, сыграли злую шутку с экономикой государств Запада. Атлантический фронт нигде не достиг прогресса. Такое мнение высказал российскому агентству РИА Новости турецкий политический и партийный деятель Догу Перинчек.
Западные государства увеличили давление санкционного характера на Российскую Федерацию из-за Украины. В итоге это привело к увеличению цен на электрическую энергию, топливо и пищевую продукцию в европейских странах и Соединённых Штатах Америки. С того момента, как началась СВО региональное интеграционное объединение европейских государств ЕС ввело уже 14 санкционных пакетов против РФ.
Председатель турецкой партии "Родина" заявил российскому агентству, что вооружённый конфликт на Украине — это не только сопротивление столицы Российской Федерации и крупнейшего по населению города Украины, а противоборство атлантической системы с РФ. Санкционные действия атлантической стороны в отношении Российской Федерации не сделали для неё желанного эффекта. Всё произошло совершенно наоборот, ведь экономика Турецкой Республики усилилась, а санкционные меры сыграли злую шутку над экономикой государств Запада.
Помимо этого, Догу Перинчек добавил, что операции Вооружённых сил Украины, в том числе контрнаступление, оказались безрезультатными. Например, в тот момент, когда проходила безуспешная конференция в городе на юго-западе Швейцарии — Женеве, Российская Федерация усиливала и совершенствовала свои взаимоотношения на евразийском и азиатском направлениях. Ко всему прочему, безуспешным оказался и атлантический фронт, сообщил турецкий политический деятель.
Фото: commons. wikimedia. org / Corentin Béchade (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Захарова: отправка Киеву дронов подтверждает вовлечённость Латвии в конфликт
Российский дипломат Мария Захарова дала комментарий по поводу высказывания министра обороны Латвийской Республики Андриса Спрудса о передаче беспилотных летательных аппаратов столице и крупнейшему по населению городу Украины. По её мнению, это подтверждает увеличивающуюся вовлечённость Риги в конфликт на Украине. Об этом она информировала российское агентство РИА Новости.
Контакты с Россией по Украине маловероятны, но диалог лучше, чем его отсутствие
В Сенате Соединённых Штатов Америки придерживаются мнения, что установление контактов с Российской Федерацией по вопросу Украины в скором времени навряд ли произойдёт. Однако в верхней палате Конгресса выразили уверенность в том, что существование любого диалога принесёт больше пользы, чем если его вовсе не будет, информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
Сын Бари Алибасова заявил, что в отношениях отца и его жены "кипят страсти"
Сын создателя группы "На-На" Бари Алибасова рассказал об отношениях отца и его жены.
Гарик Харламов заявил, что спокойно относится к критике
Известный российский комик Гарик Харламов уже 20 лет является резидентом Comedy Club и параллельно снимается в фильмах и реализует собственные проекты.