Соединённые Штаты Америки находятся в проигрышном положении на Украине. По этой причине не останавливающееся давление Штатов на весь мир, в том числе на Турецкую Республику, не действует и не приносит нужного для США эффекта. Об этом информировал агентство РИА Новости заместитель председателя партии Vatan Хакан Топкурулу.

Не так давно Соединённые Штаты угрожающее предупредили Турцию о возможных последствиях в случае, если она не создаст ограничительные меры на экспорт в Российскую Федерацию некоторой продукции, принадлежащей США, информировала британская и международная деловая газета Financial Times. Помощник главы Минторга США Мэттью Аксельрод сообщил изданию, что для Штатов необходимо, чтобы Турецкая Республика поспособствовала им в прекращении передачи американских технологий в РФ. Один из источников Financial Times сообщил, что если в столице Турции проигнорируют данное предупреждение, то Штаты продолжат вводить ограничительные меры. В свою очередь, в Анкаре недавно заявили российскому агентству РИА Новости, что Турция не намерена принимать участие в процедуре обхода санкций государств Запада против Российской Федерации.

Хакан Топкурулу сообщил, что давление Соединённых Штатов на Турецкую Республику, как и на все остальные государства, с целью наложения санкций на РФ, продолжается. При этом, невзирая на этот натиск, США находятся в проигрышном положении как на Украине, так и в независимом частично признанном государстве на Ближнем Востоке — Палестине. По этой причине, сделал вывод заместитель председателя, оказываемое Штатами давление не приносит нужного для них эффекта.

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