Спикер турецкого парламента заявил, что был шанс прекратить украинский конфликт

Куртулмуш: некоторые страны не хотели урегулировать украинский конфликт в 2022 году

Некоторые страны не изъявляли желания завершить конфликт на территории Украины во время переговоров в 2022 году в Стамбуле. Такое заявление сделал спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в эфире телеканала Habertürk.

По его словам, стороны достигли почти финальной точки во время переговоров Стамбуле и приемлемого для обеих сторон условий. Однако вопрос не дошел до этапа подписания документа.

"Некоторые страны не захотели, чтобы война закончилась, потому что США пытаются консолидировать Европейский континент посредством войны на Украине и хотят озадачить Россию серьезной проблемой", — заявил спикер турецкого парламента.

Он считает, что не только Киеву, но и Москве необходимо четко заявить о том, какие у них политические намерения с целью положить конец действующему конфликту.

По словам Куртулмуша, на данный момент пока ни одну из воюющих сторон нельзя назвать победителем.

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