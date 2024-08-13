Дипломатический источник: Турция ждёт готовности сторон к переговорам по урегулированию на Украине

Турция поддерживает любые посреднические инициативы для разрешения конфликта на Украине, но в данный момент не видит готовности сторон к переговорам, сообщил дипломатический источник РИА Новости в Анкаре.
В своём материале во вторник телеканал CNBC сообщил, что Турция или ОАЭ могут быть привлечены для проведения переговоров между Украиной и Россией.
"Мы неоднократно заявляли о готовности быть посредником в урегулировании конфликта на Украине на самом высоком уровне. Однако сейчас, к сожалению, стороны не проявляют желания к переговорам", - рассказал источник агентства.
Президент России Владимир Путин, комментируя 12 августа возможность переговоров с Киевом в свете атаки на Курскую область, отметил, что невозможно говорить о переговорах с сторонами, которые беспринципно атакуют мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
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