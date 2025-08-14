Секрет идеальной индейки: как обычные овощи превращают мясо в кулинарный шедевр

Хотите приготовить сытное и ароматное блюдо без лишних хлопот? Индейка с луком и морковью — отличный вариант для будничного ужина или лёгкого обеда. Мясо получается нежным, пропитанным соками овощей, а готовится всё буквально за полчаса!

Что понадобится

Филе индейки (грудка или бедро) — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Растительное масло — 20 г

Соль, специи — по вкусу

Клюква (по желанию) — 2 ст. л.

Как готовить

Нарежьте индейку на равные кусочки — так они равномерно прожарятся. Разогрейте сковороду с маслом, выложите мясо и обжаривайте 7-8 минут, помешивая.

Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Отправьте к индейке, посолите, приправьте и тушите 10 минут под крышкой. Если любите кислинку, добавьте клюкву и потомите ещё 5 минут.

Идеально сочетается с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.