Индейка с репой и смородиновым пюре
Индейка с репой и смородиновым пюре
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:26

Секрет идеальной индейки: как обычные овощи превращают мясо в кулинарный шедевр

Как приготовить индейку, чтобы она была нежной и вкусной

Хотите приготовить сытное и ароматное блюдо без лишних хлопот? Индейка с луком и морковью — отличный вариант для будничного ужина или лёгкого обеда. Мясо получается нежным, пропитанным соками овощей, а готовится всё буквально за полчаса!

Что понадобится

  • Филе индейки (грудка или бедро) — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Растительное масло — 20 г
  • Соль, специи — по вкусу
  • Клюква (по желанию) — 2 ст. л.

Как готовить

Нарежьте индейку на равные кусочки — так они равномерно прожарятся. Разогрейте сковороду с маслом, выложите мясо и обжаривайте 7-8 минут, помешивая.

Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Отправьте к индейке, посолите, приправьте и тушите 10 минут под крышкой. Если любите кислинку, добавьте клюкву и потомите ещё 5 минут.

Идеально сочетается с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.

