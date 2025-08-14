Секрет идеальной индейки: как обычные овощи превращают мясо в кулинарный шедевр
Хотите приготовить сытное и ароматное блюдо без лишних хлопот? Индейка с луком и морковью — отличный вариант для будничного ужина или лёгкого обеда. Мясо получается нежным, пропитанным соками овощей, а готовится всё буквально за полчаса!
Что понадобится
- Филе индейки (грудка или бедро) — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Растительное масло — 20 г
- Соль, специи — по вкусу
- Клюква (по желанию) — 2 ст. л.
Как готовить
Нарежьте индейку на равные кусочки — так они равномерно прожарятся. Разогрейте сковороду с маслом, выложите мясо и обжаривайте 7-8 минут, помешивая.
Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Отправьте к индейке, посолите, приправьте и тушите 10 минут под крышкой. Если любите кислинку, добавьте клюкву и потомите ещё 5 минут.
Идеально сочетается с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.
