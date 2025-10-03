Второй дом для россиян: Турция встречает как родных, но выставляет новый счёт

Турция давно стала для россиян одним из самых востребованных направлений для летних поездок. Тёплое море, большой выбор курортов, развитая гостиничная база и привычный сервис сделали её практически "вторым домом" для миллионов туристов. Но каждый сезон перед путешественниками встаёт главный вопрос: насколько изменятся цены, и стоит ли ждать серьёзного удорожания?

По прогнозам крупнейших игроков рынка, лето 2026 года обойдётся отдыхающим немного дороже, чем в прошлом сезоне. Однако эксперты уверяют: повышение окажется умеренным, а поездки в Турцию останутся доступными для большинства семей.

"Отдых в Турции следующим летом, конечно, подорожает, в связи с инфляцией. На данный момент инфляция в стране на уровне 32%, а в прошлые годы была выше. Это означает, что есть тенденция к уменьшению, поэтому мы думаем, что не будет подорожания такого уровня, который бы повлиял на выбор наших потребителей", — сказал генеральный директор Coral Travel Осман Тав.

Цены и инфляция: почему рост будет умеренным

Турция в последние годы переживает непростую экономическую ситуацию, и это отражается на стоимости туристических услуг. Инфляция в стране в 2023–2024 годах превышала 50%, что резко увеличивало расходы отельеров. В результате российские туристы ощутили резкий скачок цен, а спрос заметно снизился.

Теперь ситуация иная. Инфляция замедлилась до 32%, а отельеры стали более осторожно подходить к формированию тарифов. По словам представителей турбизнеса, рост цен летом 2026 года будет на уровне 5-10%, что значительно мягче, чем ранее.

"Мы можем прогнозировать рост цен между 5 и 10%, но пока рано называть точные цифры, потому что контрактинг с отелями ещё не закончился", — уточнил Осман Тав.

Сравнение цен по годам

Год Основные причины подорожания Рост цен 2023 Высокая инфляция, ослабление евро, повышение тарифов отельеров до 25-30% 2024 Сохранение высокой инфляции, ограниченные программы полётов 15-20% 2025 Умеренная коррекция, стабилизация курса валют 10-15% 2026 (прогноз) Снижение инфляции, гибкая ценовая политика отелей 5-10%

Советы шаг за шагом: как сэкономить на турецком отдыхе

Бронируйте тур заранее — раннее бронирование часто даёт скидки до 20%. Рассмотрите вылеты не только из Москвы и Петербурга, но и из регионов: Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Уфы и других. Следите за акциями авиакомпаний: чартерные рейсы в Анталию и Бодрум иногда продаются по очень выгодным тарифам. Выбирайте отели категории 3-4 звезды — соотношение цена/качество в Турции у них одно из лучших. Планируйте поездку на июнь или сентябрь — в эти месяцы дешевле, чем в пик июля и августа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бронировать тур в последний момент летом.

Последствие: переплата до 30% и ограниченный выбор отелей.

Альтернатива: раннее бронирование через туроператоров Coral Travel или Anex Tour.

Последствие: высокая цена и переполненные пляжи.

Альтернатива: обратить внимание на Даламан или Измир — там спокойнее и дешевле.

Последствие: большие расходы при проблемах со здоровьем.

Альтернатива: оформлять медицинскую страховку вместе с туром.

А что если отдыхать не в Турции?

У россиян остаются и другие варианты для лета. Греция и Кипр предлагают похожий климат и сервис, но стоят дороже. Египет выигрывает ценой и всесезонностью, но уступает по качеству отелей. Российские курорты Чёрного моря дешевле при коротких поездках, но сервис и инфраструктура пока отстают.

Плюсы и минусы отдыха в Турции

Плюсы Минусы Разнообразие курортов и отелей Рост цен из-за инфляции Короткий перелёт В пиковый сезон пляжи переполнены Высокий уровень сервиса Некоторые отели требуют обновления Большие программы чартеров из регионов Зависимость от курса валют Система "всё включено" Возможные очереди в аэропортах

FAQ

Как выбрать курорт в Турции для семьи?

Для отдыха с детьми лучше всего подходят Анталия, Белек и Сиде: там много семейных отелей и аквапарков.

Сколько стоит недельный тур в 2026 году?

Средняя цена на двоих — от 120-140 тысяч рублей в июне и от 150-170 тысяч рублей в июле-августе.

Что лучше — Турция или Египет?

Если нужен сервис "всё включено" и мягкий климат, Турция выигрывает. Для бюджетных туров зимой и весной стоит выбрать Египет.

Мифы и правда

Миф: отдых в Турции каждый год дорожает вдвое.

Правда: рост цен в 2026 году составит всего 5-10%.

Правда: отели работают круглый год, и осенью цены ниже.

Правда: рейсы выполняются из десятков регионов России.

3 интересных факта о турецком туризме

Турция — лидер по числу отелей формата all inclusive. Более 70% россиян, летящих за границу летом, выбирают турецкие курорты. В Анталии действует аэропорт, который входит в топ-3 самых загруженных в Европе летом.

