Каппадокия, Турция
Каппадокия, Турция
© commons.wikimedia.org by Nevit Dilmen (talk) is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:17

Второй дом для россиян: Турция встречает как родных, но выставляет новый счёт

Coral Travel: цены на отдых в Турции летом 2026 года вырастут на 5–10%

Турция давно стала для россиян одним из самых востребованных направлений для летних поездок. Тёплое море, большой выбор курортов, развитая гостиничная база и привычный сервис сделали её практически "вторым домом" для миллионов туристов. Но каждый сезон перед путешественниками встаёт главный вопрос: насколько изменятся цены, и стоит ли ждать серьёзного удорожания?

По прогнозам крупнейших игроков рынка, лето 2026 года обойдётся отдыхающим немного дороже, чем в прошлом сезоне. Однако эксперты уверяют: повышение окажется умеренным, а поездки в Турцию останутся доступными для большинства семей.

"Отдых в Турции следующим летом, конечно, подорожает, в связи с инфляцией. На данный момент инфляция в стране на уровне 32%, а в прошлые годы была выше. Это означает, что есть тенденция к уменьшению, поэтому мы думаем, что не будет подорожания такого уровня, который бы повлиял на выбор наших потребителей", — сказал генеральный директор Coral Travel Осман Тав.

Цены и инфляция: почему рост будет умеренным

Турция в последние годы переживает непростую экономическую ситуацию, и это отражается на стоимости туристических услуг. Инфляция в стране в 2023–2024 годах превышала 50%, что резко увеличивало расходы отельеров. В результате российские туристы ощутили резкий скачок цен, а спрос заметно снизился.

Теперь ситуация иная. Инфляция замедлилась до 32%, а отельеры стали более осторожно подходить к формированию тарифов. По словам представителей турбизнеса, рост цен летом 2026 года будет на уровне 5-10%, что значительно мягче, чем ранее.

"Мы можем прогнозировать рост цен между 5 и 10%, но пока рано называть точные цифры, потому что контрактинг с отелями ещё не закончился", — уточнил Осман Тав.

Сравнение цен по годам

Год

Основные причины подорожания

Рост цен

2023

Высокая инфляция, ослабление евро, повышение тарифов отельеров

до 25-30%

2024

Сохранение высокой инфляции, ограниченные программы полётов

15-20%

2025

Умеренная коррекция, стабилизация курса валют

10-15%

2026 (прогноз)

Снижение инфляции, гибкая ценовая политика отелей

5-10%

Советы шаг за шагом: как сэкономить на турецком отдыхе

  1. Бронируйте тур заранее — раннее бронирование часто даёт скидки до 20%.
  2. Рассмотрите вылеты не только из Москвы и Петербурга, но и из регионов: Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Уфы и других.
  3. Следите за акциями авиакомпаний: чартерные рейсы в Анталию и Бодрум иногда продаются по очень выгодным тарифам.
  4. Выбирайте отели категории 3-4 звезды — соотношение цена/качество в Турции у них одно из лучших.
  5. Планируйте поездку на июнь или сентябрь — в эти месяцы дешевле, чем в пик июля и августа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать тур в последний момент летом.
    Последствие: переплата до 30% и ограниченный выбор отелей.
    Альтернатива: раннее бронирование через туроператоров Coral Travel или Anex Tour.
  • Ошибка: выбирать только популярные курорты (Анталия, Кемер).
    Последствие: высокая цена и переполненные пляжи.
    Альтернатива: обратить внимание на Даламан или Измир — там спокойнее и дешевле.
  • Ошибка: игнорировать страховку.
    Последствие: большие расходы при проблемах со здоровьем.
    Альтернатива: оформлять медицинскую страховку вместе с туром.

А что если отдыхать не в Турции?

У россиян остаются и другие варианты для лета. Греция и Кипр предлагают похожий климат и сервис, но стоят дороже. Египет выигрывает ценой и всесезонностью, но уступает по качеству отелей. Российские курорты Чёрного моря дешевле при коротких поездках, но сервис и инфраструктура пока отстают.

Плюсы и минусы отдыха в Турции

Плюсы

Минусы

Разнообразие курортов и отелей

Рост цен из-за инфляции

Короткий перелёт

В пиковый сезон пляжи переполнены

Высокий уровень сервиса

Некоторые отели требуют обновления

Большие программы чартеров из регионов

Зависимость от курса валют

Система "всё включено"

Возможные очереди в аэропортах

FAQ

Как выбрать курорт в Турции для семьи?
Для отдыха с детьми лучше всего подходят Анталия, Белек и Сиде: там много семейных отелей и аквапарков.

Сколько стоит недельный тур в 2026 году?
Средняя цена на двоих — от 120-140 тысяч рублей в июне и от 150-170 тысяч рублей в июле-августе.

Что лучше — Турция или Египет?
Если нужен сервис "всё включено" и мягкий климат, Турция выигрывает. Для бюджетных туров зимой и весной стоит выбрать Египет.

Мифы и правда

  • Миф: отдых в Турции каждый год дорожает вдвое.
    Правда: рост цен в 2026 году составит всего 5-10%.
  • Миф: турецкие курорты интересны только летом.
    Правда: отели работают круглый год, и осенью цены ниже.
  • Миф: чартеры доступны только из Москвы.
    Правда: рейсы выполняются из десятков регионов России.

3 интересных факта о турецком туризме

  1. Турция — лидер по числу отелей формата all inclusive.
  2. Более 70% россиян, летящих за границу летом, выбирают турецкие курорты.
  3. В Анталии действует аэропорт, который входит в топ-3 самых загруженных в Европе летом.

Исторический контекст

  • 1990-е: Турция становится главным массовым направлением для россиян.
  • 2000-е: бурное развитие отельной базы и системы "всё включено".
  • 2010-е: Турция укрепляет статус "номер один" для семейных туров.
  • 2020-е: рост цен, конкуренция с Египтом и внутренними курортами, но стабильный спрос.

