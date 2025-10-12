Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Анталия, Турция
Анталия, Турция
© commons.wikimedia.org by Bestalex is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:46

Сентябрь стал новым июлем: россияне сменили жару на бархатный сезон в Турции

Россияне стали крупнейшей группой отдыхающих в Анталье осенью 2025 года — данные Управления туризма

В последние годы привычный туристический календарь заметно сдвинулся: если раньше большинство россиян стремились на турецкие пляжи в июле или августе, то теперь пик приходится на сентябрь. По данным Управления культуры и туризма Антальи, именно в первый месяц осени сюда прибыло больше всего гостей из России — и этот тренд сохраняется второй год подряд.

Россияне выбрали осень

Осенью 2025 года курорты Антальи посетили почти 2,4 млн туристов, что немного выше прошлогоднего показателя. Из них 642 тысячи оказались гражданами России — на 6,4% больше, чем в сентябре 2024 года. Для сравнения, из Германии приехали 497 тысяч туристов, из Польши — 194 тысячи, а из Великобритании — чуть менее 177 тысяч. На пятом месте — Украина с 67 тысячами визитов.

При этом динамика российского рынка оказалась особенно устойчивой. После слабого старта года, когда показатели падали с января по апрель, поток начал расти с мая. Каждый последующий месяц прибавлял обороты: +0,8% в мае, +3,6% в июне, +3,4% в июле и +5,8% в августе.

"Без сильного увеличения провозных емкостей более яркого роста добиться не получится", — отметил глава туроператора Coral Travel Осман Тав.

В этом году прирост оказался умереннее, чем в 2024-м (6,4% против 17,2%), но даже эти цифры выглядят уверенно на фоне общего замедления турпотоков по другим направлениям.

Почему сентябрь — новый "высокий сезон"

Переориентация туристов на бархатный сезон имеет вполне логичное объяснение. В сентябре отпуск в Турции становится не только комфортнее, но и выгоднее.

  1. Цена. После летнего ажиотажа туры дешевеют, особенно в начале и конце месяца.

  2. Погода. Жара спадает, море остаётся тёплым, а воздух становится мягче.

  3. Фрукты. Сезон арбузов, инжира, персиков и винограда в самом разгаре.

По данным сервиса "Слетать.ру", Турция в сентябре удерживает лидерство среди зарубежных направлений — на неё пришлось 40,2% всех продаж туров, а 78,6% из них — это именно курорты Антальи.

Лидеры по популярности

Аланья - 21,8%
Кемер - 20,6%
Сиде - 16,2%

Сравнение: август vs сентябрь

Показатель Август 2025 Сентябрь 2025
Средний чек тура 215 000 руб. 198 500 руб.
Средняя длительность 8 ночей 8 ночей
Среднее число туристов в туре 2,1 2,32
Рост турпотока (к прошлому году) +5,8% +6,4%

Из таблицы видно, что отдыхающих стало больше, а цена на туры снизилась почти на 8%. Это означает, что для семейных поездок сентябрь стал особенно выгодным временем.

Что выбирают россияне

Большинство наших соотечественников остаются верны привычным стандартам отдыха. Около 69% бронирований приходятся на отели категории 5*, ещё 24% — на "четвёрки". Трёхзвёздочные гостиницы набрали лишь 6%.

Почти все туры включают систему питания "всё включено" или "ультра всё включено". Последний вариант выбрали более половины отдыхающих (53,7%), что говорит о стабильном интересе к комфортному отдыху без лишних расходов.

Советы шаг за шагом: как выбрать тур в сентябре

  1. Бронируйте заранее. Лучшие отели быстро заполняются, особенно популярные направления — Кемер и Аланья.

  2. Сравнивайте типы питания. "Ультра всё включено" выгоден для семей, а парам подойдёт стандартный "всё включено".

  3. Следите за акциями. Многие отели в сентябре делают скидки до 15%, а туроператоры предлагают бонусы на ранние бронирования.

  4. Обратите внимание на перелёты. Чем раньше покупаете билет, тем ниже цена.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка тура в последние дни перед вылетом.

  • Последствие: остаются только дорогие и неудачные варианты отелей.

  • Альтернатива: использовать сервисы вроде Level. Travel или "Слетать.ру" для отслеживания скидок заранее.

А что если поехать позже?

Октябрь в Анталье — уже конец сезона. Температура воды остаётся комфортной, но погода становится переменчивой, а количество рейсов и туров сокращается. Если цель — море и солнце, сентябрь остаётся оптимальным выбором.

Плюсы и минусы отдыха в сентябре

Плюсы Минусы
Мягкий климат и меньше туристов Сокращение прямых рейсов к концу месяца
Более доступные цены Возможные кратковременные дожди
Изобилие фруктов и спокойная атмосфера Некоторые развлечения закрываются раньше

Турция удерживает лидерство

С января по сентябрь 2025 года провинцию Анталья посетили более 14 млн человек — почти столько же, сколько годом ранее. Россия при этом остаётся главным источником туристов. На долю россиян пришлось свыше 3,3 млн визитов — на 1,9% больше, чем в 2024 году.

Германия занимает второе место (2,7 млн визитов), за ней следуют Великобритания, Польша и Румыния. При этом именно российский рынок показывает лучшую динамику из всей пятёрки.

"Россия продолжает уверенно лидировать в Анталье среди всех других рынков", — подчеркнули в Ассоциации туроператоров.

Однако аналитики предупреждают: ожидать мощного рывка по итогам года не стоит, так как основной пляжный сезон подходит к концу, а в октябре поток традиционно снижается.

Мифы и правда о сентябрьском отдыхе

  • Миф: море в сентябре уже холодное.
    Правда: температура воды в Анталье держится на уровне +26…+28 °C.

  • Миф: осенью в Турции всё закрыто.
    Правда: до конца октября работают аквапарки, экскурсионные бюро и большинство кафе.

  • Миф: сентябрь — сезон дождей.
    Правда: осадки возможны, но редки и кратковременны.

Интересные факты

  1. На сентябрь 2025 года Россия обеспечила почти четверть всех туристов Антальи.

  2. Средняя продолжительность отдыха не изменилась уже третий год подряд — 8 ночей.

  3. Турция по-прежнему остаётся самым массовым зарубежным направлением для россиян.

Исторический контекст

Первый чартерный рейс из России в Анталью состоялся в 1992 году. С тех пор регион стал символом пляжного отдыха для россиян, а система "всё включено" — его визитной карточкой. После 2016 года, когда на время вводились ограничения, рынок восстановился рекордно быстро, а Россия снова заняла лидирующие позиции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Томск: достопримечательности и культурная жизнь старейшего города Сибири сегодня в 12:57
Сибирские Афины под снегом и солнцем: как Томск стал городом ума и вдохновения

Томск — старейший город Сибири и центр науки, где деревянное кружево домов соседствует с университетами и театрами. Город, в котором прошлое вдохновляет будущее.

Читать полностью » Тольятти - город на Волге и центр российского автопрома сегодня в 11:55
Тольятти - город на Волге, который не просто производит машины, а живёт ими

Тольятти — город, где Жигулёвские горы встречаются с автомобильными трассами. Узнайте, как из старинной крепости на Волге вырос центр российского автопрома.

Читать полностью » Тобольск - первый город Сибири и центр исторического наследия региона сегодня в 10:52
Город, где началась Сибирь: как Тобольск хранит тайны императоров и ссыльных

Тобольск — первая столица Сибири и единственный каменный кремль за Уралом. Узнайте, чем удивляет этот город, где история и тайга слились в одно целое.

Читать полностью » Тверь: история, достопримечательности и лучшие места для путешествия по городу на Волге сегодня в 9:48
Музей Плюшкина, Дом бабочек и дворец Екатерины II: что посмотреть в Твери за два дня

Тверь — старинный город на Волге, где императорские дворцы соседствуют с современным стрит-артом. Узнайте, как провести идеальные выходные между двумя столицами.

Читать полностью » Таруса: Город Цветаевой, Паустовского и Поленова на берегу Оки сегодня в 8:44
Город, где время шепчет стихами: Таруса хранит дыхание Цветаевой и Паустовского

Таруса — город тишины и вдохновения. Узнайте, почему этот уголок Калужской области стал пристанищем поэтов, художников и всех, кто ищет гармонию.

Читать полностью » Суздаль - музей под открытым небом и духовный центр русского зодчества сегодня в 7:41
Каждый камень помнит князей: почему Суздаль называют сердцем древней Руси

Суздаль - сердце Золотого кольца и музей под открытым небом. Узнайте, как древний город сохранил дух Руси и стал символом её красоты и веры.

Читать полностью » Сочи - курортный центр России с музеями, водопадами и заповедниками сегодня в 6:38
Где президент пьёт чай, а туристы ищут водопады: Сочи живёт по своим правилам

Сочи — место, где море и горы живут в гармонии. Узнайте, почему этот южный курорт стал жемчужиной России и столицей всесезонного отдыха.

Читать полностью » Соловецкие острова - архипелаг в Белом море и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО сегодня в 5:36
Соловки - святая земля Белого моря: монастырь, крепость и символ веры

Соловецкие острова — святая земля Белого моря, где монахи строили храмы, а история оставила след в камне. Путеводитель по самому загадочному архипелагу Севера.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Осенью выпадение волос увеличивается в 1,5–2 раза — это естественная реакция на смену сезона
Авто и мото
Skoda Kodiaq вернулся в Россию по параллельному импорту — цены от 2,5 млн рублей
Питомцы
Ветеринар Лариса Коваль объяснила, что делать, если у кошки началась течка
Садоводство
В Госдуме опровергли сообщения о введении штрафов до 150 тысяч рублей за заборы на дачах
Наука
В финском кратере обнаружены следы микробов, колонизировавших территорию через 4,5 миллиона лет
Наука
В пустыне Гоби обнаружен древнейший пахицефалозавр
Дом
Технологи: сода и лимонная кислота восстанавливают цвет тканей без кипячения
Питомцы
Ветеринары назвали игрушки, которые нельзя покупать собакам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet