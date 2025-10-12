Сентябрь стал новым июлем: россияне сменили жару на бархатный сезон в Турции

В последние годы привычный туристический календарь заметно сдвинулся: если раньше большинство россиян стремились на турецкие пляжи в июле или августе, то теперь пик приходится на сентябрь. По данным Управления культуры и туризма Антальи, именно в первый месяц осени сюда прибыло больше всего гостей из России — и этот тренд сохраняется второй год подряд.

Россияне выбрали осень

Осенью 2025 года курорты Антальи посетили почти 2,4 млн туристов, что немного выше прошлогоднего показателя. Из них 642 тысячи оказались гражданами России — на 6,4% больше, чем в сентябре 2024 года. Для сравнения, из Германии приехали 497 тысяч туристов, из Польши — 194 тысячи, а из Великобритании — чуть менее 177 тысяч. На пятом месте — Украина с 67 тысячами визитов.

При этом динамика российского рынка оказалась особенно устойчивой. После слабого старта года, когда показатели падали с января по апрель, поток начал расти с мая. Каждый последующий месяц прибавлял обороты: +0,8% в мае, +3,6% в июне, +3,4% в июле и +5,8% в августе.

"Без сильного увеличения провозных емкостей более яркого роста добиться не получится", — отметил глава туроператора Coral Travel Осман Тав.

В этом году прирост оказался умереннее, чем в 2024-м (6,4% против 17,2%), но даже эти цифры выглядят уверенно на фоне общего замедления турпотоков по другим направлениям.

Почему сентябрь — новый "высокий сезон"

Переориентация туристов на бархатный сезон имеет вполне логичное объяснение. В сентябре отпуск в Турции становится не только комфортнее, но и выгоднее.

Цена. После летнего ажиотажа туры дешевеют, особенно в начале и конце месяца. Погода. Жара спадает, море остаётся тёплым, а воздух становится мягче. Фрукты. Сезон арбузов, инжира, персиков и винограда в самом разгаре.

По данным сервиса "Слетать.ру", Турция в сентябре удерживает лидерство среди зарубежных направлений — на неё пришлось 40,2% всех продаж туров, а 78,6% из них — это именно курорты Антальи.

Лидеры по популярности

• Аланья - 21,8%

• Кемер - 20,6%

• Сиде - 16,2%

Сравнение: август vs сентябрь

Показатель Август 2025 Сентябрь 2025 Средний чек тура 215 000 руб. 198 500 руб. Средняя длительность 8 ночей 8 ночей Среднее число туристов в туре 2,1 2,32 Рост турпотока (к прошлому году) +5,8% +6,4%

Из таблицы видно, что отдыхающих стало больше, а цена на туры снизилась почти на 8%. Это означает, что для семейных поездок сентябрь стал особенно выгодным временем.

Что выбирают россияне

Большинство наших соотечественников остаются верны привычным стандартам отдыха. Около 69% бронирований приходятся на отели категории 5*, ещё 24% — на "четвёрки". Трёхзвёздочные гостиницы набрали лишь 6%.

Почти все туры включают систему питания "всё включено" или "ультра всё включено". Последний вариант выбрали более половины отдыхающих (53,7%), что говорит о стабильном интересе к комфортному отдыху без лишних расходов.

Советы шаг за шагом: как выбрать тур в сентябре

Бронируйте заранее. Лучшие отели быстро заполняются, особенно популярные направления — Кемер и Аланья. Сравнивайте типы питания. "Ультра всё включено" выгоден для семей, а парам подойдёт стандартный "всё включено". Следите за акциями. Многие отели в сентябре делают скидки до 15%, а туроператоры предлагают бонусы на ранние бронирования. Обратите внимание на перелёты. Чем раньше покупаете билет, тем ниже цена.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка тура в последние дни перед вылетом.

Последствие: остаются только дорогие и неудачные варианты отелей.

Альтернатива: использовать сервисы вроде Level. Travel или "Слетать.ру" для отслеживания скидок заранее.

А что если поехать позже?

Октябрь в Анталье — уже конец сезона. Температура воды остаётся комфортной, но погода становится переменчивой, а количество рейсов и туров сокращается. Если цель — море и солнце, сентябрь остаётся оптимальным выбором.

Плюсы и минусы отдыха в сентябре

Плюсы Минусы Мягкий климат и меньше туристов Сокращение прямых рейсов к концу месяца Более доступные цены Возможные кратковременные дожди Изобилие фруктов и спокойная атмосфера Некоторые развлечения закрываются раньше

Турция удерживает лидерство

С января по сентябрь 2025 года провинцию Анталья посетили более 14 млн человек — почти столько же, сколько годом ранее. Россия при этом остаётся главным источником туристов. На долю россиян пришлось свыше 3,3 млн визитов — на 1,9% больше, чем в 2024 году.

Германия занимает второе место (2,7 млн визитов), за ней следуют Великобритания, Польша и Румыния. При этом именно российский рынок показывает лучшую динамику из всей пятёрки.

"Россия продолжает уверенно лидировать в Анталье среди всех других рынков", — подчеркнули в Ассоциации туроператоров.

Однако аналитики предупреждают: ожидать мощного рывка по итогам года не стоит, так как основной пляжный сезон подходит к концу, а в октябре поток традиционно снижается.

Мифы и правда о сентябрьском отдыхе

Миф: море в сентябре уже холодное.

Правда: температура воды в Анталье держится на уровне +26…+28 °C.

Миф: осенью в Турции всё закрыто.

Правда: до конца октября работают аквапарки, экскурсионные бюро и большинство кафе.

Миф: сентябрь — сезон дождей.

Правда: осадки возможны, но редки и кратковременны.

Интересные факты

На сентябрь 2025 года Россия обеспечила почти четверть всех туристов Антальи. Средняя продолжительность отдыха не изменилась уже третий год подряд — 8 ночей. Турция по-прежнему остаётся самым массовым зарубежным направлением для россиян.

Исторический контекст

Первый чартерный рейс из России в Анталью состоялся в 1992 году. С тех пор регион стал символом пляжного отдыха для россиян, а система "всё включено" — его визитной карточкой. После 2016 года, когда на время вводились ограничения, рынок восстановился рекордно быстро, а Россия снова заняла лидирующие позиции.