Отели переполнены, скидок нет: Турция в сентябре дороже, чем летом
Осень на турецких курортах обычно считается временем выгодных предложений. После окончания школьных каникул семьи с детьми возвращаются домой, погода становится мягче, а путешественники традиционно рассчитывают найти "горящие" туры по привлекательной цене. Но в 2025 году ситуация сложилась иначе: туристы в недоумении, дешёвых туров почти нет.
Почему нет скидок?
Туроператоры объясняют: ожидать падения цен в сентябре и октябре не стоит.
"На весь сентябрь у нас средняя загрузка по Турции выше 90%. Чуть проседает направление Даламан, там есть варианты подешевле, но море на Эгейском побережье не столь тёплое, как на Анталийском", — сказала замгендиректора Anex Яна Муромова.
"Туры на глубину сейчас продаются хорошо. Сезон продолжается, спрос на сентябрь-октябрь высокий — у отелей нет нужды давать скидки", — отметила представитель Fun&Sun Ольга Ланская.
Таким образом, привычные "горящие" путёвки в Анталью найти практически невозможно.
Ранние бронирования и деловой туризм
Ситуацию усугубило активное раннее бронирование. Многие популярные гостиницы ещё весной были почти полностью распроданы на бархатный сезон.
"Сейчас вопрос скорее не в том, как купить тур подешевле, а в том, чтобы найти свободные места в популярных отелях", — подчеркнула PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.
К тому же осенью в Турции активно развивается MICE-туризм: деловые мероприятия и конференции. Отели с большими залами с удовольствием принимают бизнес-туристов, резервируя для них значительную часть номеров.
Сколько стоят туры сейчас
Проверка систем онлайн-бронирования показала:
-
В пятизвёздочных отелях Анталийского побережья с вылетом из Москвы в середине сентября (13-14 числа) в ценовом диапазоне до 200 тыс. руб. за двоих доступно лишь около 15 туров (недельный отдых ultra all inclusive).
-
По более высоким ценам — ещё 21 предложение.
-
В IC Hotels Santai Family Resort 5* остались только номера категории sun swim up: недельный тур стоит от 404 тыс. руб.
-
В Ducale Lara 5* свободны только сьюты — от 420 тыс. руб.
-
В Rixos Park Belek The Land Of Legends 5* остались "королевские сьюты" от 635 тыс. руб., стандартные категории полностью распроданы.
Сравнение цен на туры
|Отель
|Категория номера
|Цена за 7 ночей (на двоих)
|Статус
|IC Hotels Santai Family Resort 5*
|Sun Swim Up
|от 404 000 ₽
|Базовые категории недоступны
|Ducale Lara 5*
|Сьют
|от 420 000 ₽
|Только люксы
|Rixos Park Belek The Land Of Legends 5*
|Royal Suite
|от 635 000 ₽
|Стандартные полностью распроданы
|Другие 5* отели
|Разные категории
|до 200 000 ₽
|Ограниченное количество
Советы шаг за шагом
- Планируйте поездки заранее: бронирование за 4-6 месяцев даёт лучшие цены.
- Рассмотрите менее популярные регионы, например Даламан или Измир — там ниже загрузка.
- Следите за акциями туроператоров: иногда выгодные предложения появляются в последний момент, но в нестандартные даты.
- Если бюджет ограничен, сравните Турцию с альтернативами — Египтом, Тунисом или Кипром.
- Обратите внимание на 4* отели: они могут предложить достойный уровень сервиса дешевле 5*.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ждать "горящих" туров в Анталью в сентябре.
→ Последствие: переплата или отсутствие мест.
→ Альтернатива: покупать заранее или выбирать другие курорты.
-
Ошибка: ориентироваться только на популярные отели.
→ Последствие: завышенные цены.
→ Альтернатива: рассматривать новые гостиницы без раскрученного бренда.
-
Ошибка: игнорировать деловой туризм.
→ Последствие: столкнуться с отсутствием номеров из-за конференций.
→ Альтернатива: уточнять загруженность отелей по календарю мероприятий.
А что если…
А что если ситуация с высокими ценами сохранится до конца сезона? Тогда Турция окончательно закрепится как премиальное направление даже осенью, а "бюджетный сегмент" туристы начнут искать в Египте или Азии.
Плюсы и минусы нынешнего сезона
|Плюсы
|Минусы
|Высокое качество сервиса в отелях
|Нет "горящих" туров
|Бархатный сезон с комфортной погодой
|Цены выше, чем ожидалось
|Разнообразие программ отдыха
|Дефицит номеров в популярных гостиницах
|Развитие MICE-туризма
|Сильная конкуренция за места
FAQ
Почему нет дешёвых туров в Турцию этой осенью?
Из-за высокой загрузки отелей (свыше 90%) и активного раннего бронирования.
Где дешевле всего отдыхать в сентябре?
В Даламане и других регионах Эгейского побережья, но море там прохладнее.
Стоит ли ждать скидок в октябре?
Маловероятно: сезонный спрос сохраняется, а конференции занимают часть номеров.
Мифы и правда
-
Миф: осенью в Турции всегда дешевле.
Правда: в 2025 году спрос высокий, поэтому цены держатся.
-
Миф: можно приехать без брони и купить тур на месте.
Правда: популярные отели полностью распроданы.
-
Миф: только россияне бронируют заранее.
Правда: европейские и ближневосточные туристы также активно резервируют места.
3 интересных факта
- Анталийское побережье традиционно занимает первое место среди зарубежных направлений у россиян.
- В Турции осенью проходит множество международных выставок и конференций, что повышает загрузку отелей.
- По данным туроператоров, в 2025 году до 60% продаж на Турцию пришлось на раннее бронирование.
Исторический контекст
- 2000-е: Турция становится главным направлением для российских семейных туристов.
- 2010-е: появляются масштабные программы раннего бронирования.
- 2020-2021 годы: пандемия ограничивает поток, но Турция остаётся доступной.
- 2025 год: бархатный сезон проходит без привычных "горящих" туров, спрос остаётся высоким.
