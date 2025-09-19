Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Флаг Турции
Флаг Турции
© commons.wikimedia.org by Alisa Fatikhova is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:33

Отели переполнены, скидок нет: Турция в сентябре дороже, чем летом

Туроператоры: в сентябре–октябре 2025 года скидок на туры в Турцию ждать не стоит

Осень на турецких курортах обычно считается временем выгодных предложений. После окончания школьных каникул семьи с детьми возвращаются домой, погода становится мягче, а путешественники традиционно рассчитывают найти "горящие" туры по привлекательной цене. Но в 2025 году ситуация сложилась иначе: туристы в недоумении, дешёвых туров почти нет.

Почему нет скидок?

Туроператоры объясняют: ожидать падения цен в сентябре и октябре не стоит.

"На весь сентябрь у нас средняя загрузка по Турции выше 90%. Чуть проседает направление Даламан, там есть варианты подешевле, но море на Эгейском побережье не столь тёплое, как на Анталийском", — сказала замгендиректора Anex Яна Муромова.

"Туры на глубину сейчас продаются хорошо. Сезон продолжается, спрос на сентябрь-октябрь высокий — у отелей нет нужды давать скидки", — отметила представитель Fun&Sun Ольга Ланская.

Таким образом, привычные "горящие" путёвки в Анталью найти практически невозможно.

Ранние бронирования и деловой туризм

Ситуацию усугубило активное раннее бронирование. Многие популярные гостиницы ещё весной были почти полностью распроданы на бархатный сезон.

"Сейчас вопрос скорее не в том, как купить тур подешевле, а в том, чтобы найти свободные места в популярных отелях", — подчеркнула PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.

К тому же осенью в Турции активно развивается MICE-туризм: деловые мероприятия и конференции. Отели с большими залами с удовольствием принимают бизнес-туристов, резервируя для них значительную часть номеров.

Сколько стоят туры сейчас

Проверка систем онлайн-бронирования показала:

  • В пятизвёздочных отелях Анталийского побережья с вылетом из Москвы в середине сентября (13-14 числа) в ценовом диапазоне до 200 тыс. руб. за двоих доступно лишь около 15 туров (недельный отдых ultra all inclusive).

  • По более высоким ценам — ещё 21 предложение.

  • В IC Hotels Santai Family Resort 5* остались только номера категории sun swim up: недельный тур стоит от 404 тыс. руб.

  • В Ducale Lara 5* свободны только сьюты — от 420 тыс. руб.

  • В Rixos Park Belek The Land Of Legends 5* остались "королевские сьюты" от 635 тыс. руб., стандартные категории полностью распроданы.

Сравнение цен на туры

Отель Категория номера Цена за 7 ночей (на двоих) Статус
IC Hotels Santai Family Resort 5* Sun Swim Up от 404 000 ₽ Базовые категории недоступны
Ducale Lara 5* Сьют от 420 000 ₽ Только люксы
Rixos Park Belek The Land Of Legends 5* Royal Suite от 635 000 ₽ Стандартные полностью распроданы
Другие 5* отели Разные категории до 200 000 ₽ Ограниченное количество

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте поездки заранее: бронирование за 4-6 месяцев даёт лучшие цены.
  2. Рассмотрите менее популярные регионы, например Даламан или Измир — там ниже загрузка.
  3. Следите за акциями туроператоров: иногда выгодные предложения появляются в последний момент, но в нестандартные даты.
  4. Если бюджет ограничен, сравните Турцию с альтернативами — Египтом, Тунисом или Кипром.
  5. Обратите внимание на 4* отели: они могут предложить достойный уровень сервиса дешевле 5*.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать "горящих" туров в Анталью в сентябре.
    → Последствие: переплата или отсутствие мест.
    → Альтернатива: покупать заранее или выбирать другие курорты.

  • Ошибка: ориентироваться только на популярные отели.
    → Последствие: завышенные цены.
    → Альтернатива: рассматривать новые гостиницы без раскрученного бренда.

  • Ошибка: игнорировать деловой туризм.
    → Последствие: столкнуться с отсутствием номеров из-за конференций.
    → Альтернатива: уточнять загруженность отелей по календарю мероприятий.

А что если…

А что если ситуация с высокими ценами сохранится до конца сезона? Тогда Турция окончательно закрепится как премиальное направление даже осенью, а "бюджетный сегмент" туристы начнут искать в Египте или Азии.

Плюсы и минусы нынешнего сезона

Плюсы Минусы
Высокое качество сервиса в отелях Нет "горящих" туров
Бархатный сезон с комфортной погодой Цены выше, чем ожидалось
Разнообразие программ отдыха Дефицит номеров в популярных гостиницах
Развитие MICE-туризма Сильная конкуренция за места

FAQ

Почему нет дешёвых туров в Турцию этой осенью?
Из-за высокой загрузки отелей (свыше 90%) и активного раннего бронирования.

Где дешевле всего отдыхать в сентябре?
В Даламане и других регионах Эгейского побережья, но море там прохладнее.

Стоит ли ждать скидок в октябре?
Маловероятно: сезонный спрос сохраняется, а конференции занимают часть номеров.

Мифы и правда

  • Миф: осенью в Турции всегда дешевле.
    Правда: в 2025 году спрос высокий, поэтому цены держатся.

  • Миф: можно приехать без брони и купить тур на месте.
    Правда: популярные отели полностью распроданы.

  • Миф: только россияне бронируют заранее.
    Правда: европейские и ближневосточные туристы также активно резервируют места.

3 интересных факта

  1. Анталийское побережье традиционно занимает первое место среди зарубежных направлений у россиян.
  2. В Турции осенью проходит множество международных выставок и конференций, что повышает загрузку отелей.
  3. По данным туроператоров, в 2025 году до 60% продаж на Турцию пришлось на раннее бронирование.

Исторический контекст

  • 2000-е: Турция становится главным направлением для российских семейных туристов.
  • 2010-е: появляются масштабные программы раннего бронирования.
  • 2020-2021 годы: пандемия ограничивает поток, но Турция остаётся доступной.
  • 2025 год: бархатный сезон проходит без привычных "горящих" туров, спрос остаётся высоким.

