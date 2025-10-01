Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Флаг Турции
Флаг Турции
© commons.wikimedia.org by Alisa Fatikhova is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 13:07

Турция снова №1 у россиян, но до рекорда 2019 далеко: виноваты самолёты

Эксперты: в 2025 году Турция останется лидером выездного туризма у россиян

Турция традиционно остаётся главным направлением выездного отдыха для россиян, и в 2025 году ситуация не изменилась. Однако, как отмечают эксперты рынка, прирост туристического потока будет умеренным: главная причина — ограниченные объёмы авиаперевозок. Даже несмотря на стабилизацию цен и укрепление рубля, достичь рекордных показателей 2019 года вряд ли получится.

Турция как лидер выездного туризма

По прогнозам туроператоров, на Турцию приходится более половины всех зарубежных туров россиян в 2025 году. Этот показатель подтверждает статус страны как безусловного лидера. Однако рост оказался не столь впечатляющим, как ожидалось. Ограничение связано, в первую очередь, с количеством рейсов: чартерная программа пока не достигла доковидных масштабов.

"Начиная с июля многие отели начали корректировать цены, снижая их. Это сразу улучшило ситуацию со спросом", — отметил глава Coral Travel Осман Тав.

По словам эксперта, летом сыграли свою роль и валютные колебания: укрепление рубля помогло стимулировать продажи. Но ключевым ограничителем остаётся именно транспортная доступность.

Сравнение турпотока по годам

Год Количество туристов из России Особенности
2019 7 млн (из них 5,6 млн в Анталью) Рейсы из 50 городов РФ
2024 6,7 млн Снижение количества направлений
2025 прогноз чуть выше 6,7 млн Вылеты из 25 городов, рост доли Стамбула

Видно, что распределение туристов изменилось: если раньше Анталья аккумулировала до 80% потока, то сегодня её доля сократилась до 60%, а заметно вырос интерес к Стамбулу.

Как выбрать тур правильно: советы шаг за шагом

  1. Сравните чартерные программы разных туроператоров: у крупных компаний вроде Coral Travel или Anex ассортимент шире.

  2. Следите за акциями раннего бронирования — это реальный способ сэкономить до 20%.

  3. Учитывайте динамику валюты: цены на туры зависят от курса рубля к доллару и евро.

  4. Обращайте внимание на новые регионы Турции — Эгейское побережье и Фетхие постепенно набирают популярность.

  5. Для транзитных поездок через Стамбул выгодно комбинировать тур с внутренними перелётами Turkish Airlines или Pegasus.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать горящих путёвок.

  • Последствие: к пику сезона цена выше, чем при раннем бронировании.

  • Альтернатива: бронировать туры за 3-6 месяцев, особенно на июль-август.

  • Ошибка: выбирать только Анталью.

  • Последствие: переполненные пляжи и дороже отели.

  • Альтернатива: Эгейское побережье, Бодрум, Мармарис — спокойнее и часто дешевле.

  • Ошибка: игнорировать авиаперелёты из регионов.

  • Последствие: дороже стыковка через Москву.

  • Альтернатива: проверять прямые чартеры из родного города.

А что если авиаперевозку расширят?

Если в 2026 году число рейсов увеличат хотя бы на 20%, турпоток в Турцию сможет превысить 7 млн человек. Это позволит вернуться к показателям 2019 года, а также снизить цены за счёт большей конкуренции авиакомпаний.

Плюсы и минусы отдыха в Турции

Плюсы Минусы
Разнообразие курортов: Анталья, Бодрум, Фетхие Зависимость от авиаперевозки
Система "всё включено" Цены в начале сезона выше
Удобные чартеры Перегруженность популярных отелей
Возможность транзита через Стамбул Неравномерное распределение турпотока

FAQ

Как выбрать лучшее время для поездки в Турцию?
Оптимально — май-июнь или сентябрь-октябрь: меньше туристов и умеренные цены.

Сколько стоит тур на семью из трёх человек?
Средняя цена летом — от 220 тыс. рублей за 10-12 ночей с перелётом и "всё включено".

Что лучше: раннее бронирование или горящие туры?
Раннее бронирование выгоднее: ассортимент шире, скидки выше. Горящие туры — редкость.

Мифы и правда

  • Миф: Турция подходит только для пляжного отдыха.
    Правда: Экскурсии по Каппадокии, термальные источники Памуккале и гастротуры делают страну круглогодичным направлением.

  • Миф: Все отели "всё включено" одинаковые.
    Правда: Есть как бюджетные "трёшки", так и люксовые комплексы уровня Rixos.

  • Миф: В Турции нет безвизовых возможностей для путешествий.
    Правда: Россияне могут въезжать без визы на срок до 60 дней.

3 интересных факта о туризме в Турции

  • В 2024 году Турция стала страной №1 по числу российских туристов, обогнав ОАЭ и Египет.

  • Анталья входит в топ-3 мировых курортов по числу отелей "all inclusive".

  • В Стамбуле в 2025 году зафиксирован рост числа транзитных пассажиров из России почти в три раза.

Исторический контекст

  1. В 1990-е годы Турция стала первым массовым направлением для россиян благодаря чартерным рейсам.

  2. В 2000-е система "всё включено" закрепила лидерство страны на рынке.

  3. В 2019 году зафиксирован рекорд: 7 млн туристов из России.

  4. В пандемию 2020-2021 годов турпоток резко упал, но восстановился быстрее, чем в Европу.

  5. В 2025 году Турция вновь укрепила статус главного зарубежного курорта для россиян, хотя рост ограничен авиаперевозками.

