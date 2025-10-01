Турция снова №1 у россиян, но до рекорда 2019 далеко: виноваты самолёты
Турция традиционно остаётся главным направлением выездного отдыха для россиян, и в 2025 году ситуация не изменилась. Однако, как отмечают эксперты рынка, прирост туристического потока будет умеренным: главная причина — ограниченные объёмы авиаперевозок. Даже несмотря на стабилизацию цен и укрепление рубля, достичь рекордных показателей 2019 года вряд ли получится.
Турция как лидер выездного туризма
По прогнозам туроператоров, на Турцию приходится более половины всех зарубежных туров россиян в 2025 году. Этот показатель подтверждает статус страны как безусловного лидера. Однако рост оказался не столь впечатляющим, как ожидалось. Ограничение связано, в первую очередь, с количеством рейсов: чартерная программа пока не достигла доковидных масштабов.
"Начиная с июля многие отели начали корректировать цены, снижая их. Это сразу улучшило ситуацию со спросом", — отметил глава Coral Travel Осман Тав.
По словам эксперта, летом сыграли свою роль и валютные колебания: укрепление рубля помогло стимулировать продажи. Но ключевым ограничителем остаётся именно транспортная доступность.
Сравнение турпотока по годам
|Год
|Количество туристов из России
|Особенности
|2019
|7 млн (из них 5,6 млн в Анталью)
|Рейсы из 50 городов РФ
|2024
|6,7 млн
|Снижение количества направлений
|2025
|прогноз чуть выше 6,7 млн
|Вылеты из 25 городов, рост доли Стамбула
Видно, что распределение туристов изменилось: если раньше Анталья аккумулировала до 80% потока, то сегодня её доля сократилась до 60%, а заметно вырос интерес к Стамбулу.
Как выбрать тур правильно: советы шаг за шагом
-
Сравните чартерные программы разных туроператоров: у крупных компаний вроде Coral Travel или Anex ассортимент шире.
-
Следите за акциями раннего бронирования — это реальный способ сэкономить до 20%.
-
Учитывайте динамику валюты: цены на туры зависят от курса рубля к доллару и евро.
-
Обращайте внимание на новые регионы Турции — Эгейское побережье и Фетхие постепенно набирают популярность.
-
Для транзитных поездок через Стамбул выгодно комбинировать тур с внутренними перелётами Turkish Airlines или Pegasus.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ждать горящих путёвок.
-
Последствие: к пику сезона цена выше, чем при раннем бронировании.
-
Альтернатива: бронировать туры за 3-6 месяцев, особенно на июль-август.
-
Ошибка: выбирать только Анталью.
-
Последствие: переполненные пляжи и дороже отели.
-
Альтернатива: Эгейское побережье, Бодрум, Мармарис — спокойнее и часто дешевле.
-
Ошибка: игнорировать авиаперелёты из регионов.
-
Последствие: дороже стыковка через Москву.
-
Альтернатива: проверять прямые чартеры из родного города.
А что если авиаперевозку расширят?
Если в 2026 году число рейсов увеличат хотя бы на 20%, турпоток в Турцию сможет превысить 7 млн человек. Это позволит вернуться к показателям 2019 года, а также снизить цены за счёт большей конкуренции авиакомпаний.
Плюсы и минусы отдыха в Турции
|Плюсы
|Минусы
|Разнообразие курортов: Анталья, Бодрум, Фетхие
|Зависимость от авиаперевозки
|Система "всё включено"
|Цены в начале сезона выше
|Удобные чартеры
|Перегруженность популярных отелей
|Возможность транзита через Стамбул
|Неравномерное распределение турпотока
FAQ
Как выбрать лучшее время для поездки в Турцию?
Оптимально — май-июнь или сентябрь-октябрь: меньше туристов и умеренные цены.
Сколько стоит тур на семью из трёх человек?
Средняя цена летом — от 220 тыс. рублей за 10-12 ночей с перелётом и "всё включено".
Что лучше: раннее бронирование или горящие туры?
Раннее бронирование выгоднее: ассортимент шире, скидки выше. Горящие туры — редкость.
Мифы и правда
-
Миф: Турция подходит только для пляжного отдыха.
Правда: Экскурсии по Каппадокии, термальные источники Памуккале и гастротуры делают страну круглогодичным направлением.
-
Миф: Все отели "всё включено" одинаковые.
Правда: Есть как бюджетные "трёшки", так и люксовые комплексы уровня Rixos.
-
Миф: В Турции нет безвизовых возможностей для путешествий.
Правда: Россияне могут въезжать без визы на срок до 60 дней.
3 интересных факта о туризме в Турции
-
В 2024 году Турция стала страной №1 по числу российских туристов, обогнав ОАЭ и Египет.
-
Анталья входит в топ-3 мировых курортов по числу отелей "all inclusive".
-
В Стамбуле в 2025 году зафиксирован рост числа транзитных пассажиров из России почти в три раза.
Исторический контекст
-
В 1990-е годы Турция стала первым массовым направлением для россиян благодаря чартерным рейсам.
-
В 2000-е система "всё включено" закрепила лидерство страны на рынке.
-
В 2019 году зафиксирован рекорд: 7 млн туристов из России.
-
В пандемию 2020-2021 годов турпоток резко упал, но восстановился быстрее, чем в Европу.
-
В 2025 году Турция вновь укрепила статус главного зарубежного курорта для россиян, хотя рост ограничен авиаперевозками.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru