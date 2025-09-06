Индейка в рулетах: парадокс, когда холодная закуска горячее, чем ваш любимый ресторан
Хотите приготовить что-то быстрое, вкусное и эффектное? Рулетики из индейки с начинкой — именно то, что подарит вашему столу уют и праздничное настроение без лишних хлопот. Они универсальны: горячими — как основное блюдо, холодными — в виде аппетитной закуски.
Что понадобится для рулетиков
- Филе индейки — 400 г
- Любой сыр — 150 г (лучше, чтобы хорошо плавился и легко натирался)
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез — 30 г
- Бекон сырокопченый — 70 г
- Сливки — 150 мл
- Зелень — 5 г
- Растительное масло — 10 г
- Соль и специи — по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления
Разрежьте филе индейки поперек на две части и аккуратно отбейте молоточком, накрыв пищевой пленкой, чтобы сохранить форму и не порвать края. Посолите и приправьте специями, оставьте на несколько минут.
Натрите сыр на терке, мелко порубите зелень, пропустите чеснок через пресс. Смешайте все с майонезом — начинка готова!
Выложите сырную смесь на мясо, не доходя до краев, и аккуратно сверните рулет. Оберните каждый рулет полосками бекона — это поможет сохранить форму при запекании.
Смажьте форму маслом, выложите рулеты. Смешайте сливки с солью и специями и залейте ими мясо. Запекайте в духовке при 180°C около 40-45 минут.
Готовые рулеты будут иметь аппетитную золотистую корочку, пропитанные сливками и специями. Подавайте с овощным гарниром или картофельным пюре — отличный семейный ужин гарантирован.
