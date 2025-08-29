Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
шашлык из баранины
шашлык из баранины
© en.wikipedia.org by Ra Boe is licensed under Free More info
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:07

Почему шашлык из индейки может оказаться опасным для вашего здоровья

Приготовление шашлыка из индейки: пошаговая инструкция

Летний пикник — это не только возможность насладиться природой, но и шанс удивить своих близких вкусным угощением. А что может быть лучше сочного шашлыка из индейки с ароматным маринадом? Этот шашлык станет настоящим хитом на вашем столе!

Ингредиенты

  • Грудка индейки — 1 кг
  • Майонез (по желанию) — 2 ст. л.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Куркума — 1 ст. л.
  • Перец черный молотый — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Базилик, орегано или чабрец — по вкусу

Пошаговая инструкция

Если вы хотите, можете заменить майонез на растительное масло. Также можно сделать домашний майонез, следуя рецепту, который найдете ниже. Промойте грудку под водой и обсушите. Нарежьте мясо на порционные куски, стараясь сделать их одинаковыми. Это поможет шашлыку равномерно прожариться.

Положите индейку в глубокую чашу, добавьте майонез или масло. Чеснок очистите и пропустите через пресс, затем добавьте к мясу. Посыпьте специями: молотым перцем, орегано и куркумой. Количество приправ выбирайте по своему вкусу.

Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Накройте чашу пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа (лучше на ночь). После маринования, соберите шашлык на шампуры. Когда угли покроются белым пеплом, можно начинать жарить.

Периодически переворачивайте шашлык до готовности. Время приготовления зависит от жара и размера кусочков. Индейка должна стать золотистой. Сделайте надрез на самом крупном кусочке: если сок прозрачный — шашлык готов, если розоватый — продолжайте готовить.

Подавайте шашлык горячим с различными соусами, свежими овощами и салатами. Этот шашлык из индейки с маринадом станет настоящим украшением вашего стола и порадует всех гостей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить салат с шампиньонами и яйцами: простой рецепт и советы сегодня в 10:09

Как сделать идеальный салат за 20 минут: быстрые советы для занятых хозяек

Ищете простой и вкусный салат для любого повода? Попробуйте наш салат с шампиньонами и яйцами! Он станет идеальным дополнением к вашему столу.

Читать полностью » Как сделать грибной салат: советы по выбору ингредиентов и приготовлению сегодня в 9:48

Грибной салат: кулинарное волшебство, способное вызвать ностальгию по домашним ужинам

Узнайте, как приготовить вкусный салат из грибов, лука и яиц, который станет украшением любого стола! Легкий и быстрый рецепт для праздника и повседневного обеда.

Читать полностью » Рецепт мясных гнёзд с сыром и грибами: советы по выбору ингредиентов сегодня в 9:39

Идеальный ужин: хрустящие снаружи, тающие внутри мясные гнезда с сюрпризом

Узнайте, как приготовить вкусные мясные гнезда с сыром и грибами. Это простое и сытное блюдо станет настоящим украшением вашего стола!

Читать полностью » Как приготовить домашнее ягодное вино: пошаговая инструкция сегодня в 8:45

Ягодное вино: легкий путь к уютным вечерам и тёплым встречам

Узнайте, как приготовить вкусное домашнее ягодное вино из натуральных ингредиентов. Пошаговый рецепт и советы по брожению ждут вас!

Читать полностью » Как приготовить куриные голени в мультиварке: советы от кулинаров сегодня в 8:36

Секреты экономии времени на кухне: куриные голени, готовящиеся за считанные минуты

Узнайте, как быстро и легко приготовить аппетитные куриные голени в мультиварке. Этот простой рецепт станет вашим спасением на даче!

Читать полностью » Как приготовить морковный рулет с маскарпоне: пошаговый рецепт сегодня в 7:42

Овощной десерт, который слаще сказки: неожиданная правда о морковном рулете

Откройте для себя удивительный рецепт морковного рулета с сыром маскарпоне! Легкий и нежный десерт, который порадует ваших близких и станет звездой любого стола.

Читать полностью » Черноплодная рябина: рецепты настойки и её полезные свойства сегодня в 7:33

Не просто алкоголь: тайный смысл настойки, которую готовили наши бабушки

Узнайте, как легко приготовить настойку из черной рябины, которая удивит вас своим вкусом и полезными свойствами. Простые шаги и традиционные рецепты!

Читать полностью » Как сделать салат Мужской каприз с говядиной: советы по приготовлению сегодня в 6:10

Наслаждение в каждом слое: как простой салат с говядиной покорил сердца гурманов

Узнайте, как быстро и легко приготовить сытный салат Мужской каприз с говядиной. Идеально подходит для любого стола! Рецепт, который не оставит равнодушным!

Читать полностью »

Новости
Еда

Банки с помидорами чаще взрываются из-за плохой стерилизации и треснувших плодов
Наука и технологии

Как окружение формирует зрительное восприятие: новое исследование нейробиологов
Красота и здоровье

Врачи назвали киви суперфудом: в чём польза и как правильно его есть
Садоводство

В Камчатском крае дачники создают газоны без частой стрижки и полива
Питомцы

Выставки для беспородных собак: правила участия и требования
Красота и здоровье

Врач Мескина: прививка от гриппа снижает риск тяжёлого течения болезни и осложнений
Садоводство

Бесплатный свет для рассады: как использовать люминесцентные лампы для обильного урожая – советы эксперта
Культура и шоу-бизнес

У ИП Сергея Жукова налоговая задолженность более 1 млн рублей — данные PostNews
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru