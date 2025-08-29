Почему шашлык из индейки может оказаться опасным для вашего здоровья

Летний пикник — это не только возможность насладиться природой, но и шанс удивить своих близких вкусным угощением. А что может быть лучше сочного шашлыка из индейки с ароматным маринадом? Этот шашлык станет настоящим хитом на вашем столе!

Ингредиенты

Грудка индейки — 1 кг

Майонез (по желанию) — 2 ст. л.

Чеснок — 4 зубчика

Куркума — 1 ст. л.

Перец черный молотый — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Базилик, орегано или чабрец — по вкусу

Пошаговая инструкция

Если вы хотите, можете заменить майонез на растительное масло. Также можно сделать домашний майонез, следуя рецепту, который найдете ниже. Промойте грудку под водой и обсушите. Нарежьте мясо на порционные куски, стараясь сделать их одинаковыми. Это поможет шашлыку равномерно прожариться.

Положите индейку в глубокую чашу, добавьте майонез или масло. Чеснок очистите и пропустите через пресс, затем добавьте к мясу. Посыпьте специями: молотым перцем, орегано и куркумой. Количество приправ выбирайте по своему вкусу.

Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Накройте чашу пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа (лучше на ночь). После маринования, соберите шашлык на шампуры. Когда угли покроются белым пеплом, можно начинать жарить.

Периодически переворачивайте шашлык до готовности. Время приготовления зависит от жара и размера кусочков. Индейка должна стать золотистой. Сделайте надрез на самом крупном кусочке: если сок прозрачный — шашлык готов, если розоватый — продолжайте готовить.

Подавайте шашлык горячим с различными соусами, свежими овощами и салатами. Этот шашлык из индейки с маринадом станет настоящим украшением вашего стола и порадует всех гостей.