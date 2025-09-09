Индейка на мангале: секрет, который знают только избранные, но раскрыт в одном рецепте

Представьте: летний пикник, аромат дыма и нежное мясо, которое тает во рту. А что если это не обычный шашлык, а сочная индейка в самом вкусном маринаде? Этот рецепт превратит вашу трапезу в настоящее приключение вкуса. Давайте разберёмся, как приготовить его шаг за шагом, чтобы удивить друзей и семью.

Ингредиенты

Грудка индейки: 1 кг

Майонез (или растительное масло): 2 ст. л.

Чеснок: 4 зубчика

Куркума: 1 ст. л.

Чёрный молотый перец: 1 ч. л. (без горки)

Соль: по вкусу

Базилик, орегано или чабрец: по вкусу

Пошаговое приготовление

Соберите все продукты. Майонез можно сделать дома — рецепты ниже под шагами. Промойте грудку индейки под водой и обсушите салфетками. Нарежьте на равные кусочки (не слишком мелкие, чтобы избежать сухости). Положите в глубокую миску.

Влейте майонез или масло к мясу. Очистите чеснок и пропустите через пресс. Добавьте к мясу. Посыпьте перцем, орегано (или базиликом), куркумой и солью. Я обычно беру 1 ч. л. орегано и перца, 1 ст. л. куркумы и щепотку соли — но экспериментируйте!

Хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек пропитался. Накройте плёнкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа (лучше на ночь). Наденьте маринованную индейку на шампуры.

Когда дрова прогорят и угли побелеют, приступайте к жарке. Выложите шампуры на мангал. Переворачивайте шашлык регулярно, пока он не станет золотистым. Проверьте готовность: надрежьте большой кусок — сок должен быть прозрачным, не розовым.

Снимайте с огня и подавайте горячим. Добавьте соусы, овощи и салаты для полной картины.

Полезные советы